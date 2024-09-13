ЦБ принял решение: что дальше

Банк России ожидаемо для нас повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19% и дал сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайшем заседании 25 октября.
Инфляция складывается выше прогнозного диапазона ЦБ на конец этого года 6,5−7%. Это создаёт риски того, что инфляция не замедлится к целевым 4% к концу 2025 года и поэтому требует дополнительного ужесточения монетарной политики.
Посредством ужесточения денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели.
По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, неопределенность с геополитикой, курсом рубля и импортом.
Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и ожидаем замедления инфляции до 7,1% к концу этого года и до 4,6% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, значимо смещены в сторону более высоких значений инфляции.
Прогноз на следующие заседания
Банк России дал сигнал о том, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».
С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жёсткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию.
Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 25 октября повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 20%.
В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 20% будет пиком ключевой ставки в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода.
Мы полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений.
В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21−22%.
Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают.
Влияние на рубль
Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.
В то же время мы ожидаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.
Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).
В целом рубль был стабилен первые восемь месяцев года, и мы ожидаем, что рубль до конца года останется стабильным недалеко от текущих значений.
В свои прогнозы на третий квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12 за юань, 89 за доллар и 97 за евро. В свои прогнозы на четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12,5 за юань, 90 за доллар и 99 за евро.
Влияние на ставки в экономике
Мы полагаем, что вслед за повышением ключевой ставки с 18% до 19% на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и ставки по кредитам (ипотеке, потребительским, корпоративным).
Учитывая наши ожидания повышения ключевой ставки на 100 б.п., до 20% в октябре, ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти уже в октябре-ноябре. Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после вероятного повышения ключевой ставки.
В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным.
Влияние на инвесторов
Мы ожидаем, что итоги заседания ЦБ окажут негативное влияние на рынок облигаций и рынок акций. Мы полагаем, что облигации с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие месяцы на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.
Мы по-прежнему считаем, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 19−22% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку.
В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~18,5−19% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 20−22%).
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