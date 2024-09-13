«Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону», — сказала она.
ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦБ РФ предписал российским дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.