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ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦБ РФ предписал российским дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: © РИА Новости

«Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону», — сказала она.