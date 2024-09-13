Бензин Аи-95 на бирже подешевел за неделю почти на 10%

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 3,6%, до 59,91 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — на 8%, до 26,034 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 8,3%, до 36,134 тыс. рублей за тонну. В то же время цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) немного подросла — на 0,4%, до 81,284 тыс. рублей за тонну.