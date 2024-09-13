Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора.
Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5−7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, отмечается в сообщении регулятора.
Последнее повышение ставки Банком России произошло на предыдущем заседании совдира, 26 июля 2024 года. До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений. на уровне 16%.
Что было со ставкой в прошлом году
В 2023 году на итоговом заседании 15 декабря ключевую ставку повысили на один процент, до 16% годовых.
В марте и феврале текущего года регулятор не менял ставку.
С июля до декабря прошлого года ЦБ повысил ставку более чем в два раза: с 7,5% годовых летом до 16% зимой:
— на очередном заседании 15 декабря — на 100 б.п, до 16%,
— на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых,
— 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%,
— месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
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