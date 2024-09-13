Банк России отметил замедление роста российской экономики

Замедление, по данным ЦБ, скорее всего, связано с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса, а не с охлаждением внутреннего. Кроме того, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.
При этом потребительская активность на фоне роста доходов населения остается высокой.
«Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы. Хотя данные опросов свидетельствуют о некотором ухудшении текущих деловых настроений, ожидания компаний по будущему спросу по-прежнему высокие», — сказано в публикации.
Банк России также подчеркнул, что рынок труда остается жестким, а безработица снова обновила исторический минимум. Регулятор также отметил сохранение значительного дефицита трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Рост заработных плат остается повышенным и опережает рост производительности труда, несмотря на замедление показателя в последние месяцы.
«Денежно-кредитные условия ужесточились, реагируя как на июльское повышение ключевой ставки, так и на значительный пересмотр вверх ее прогнозной траектории в базовом сценарии», — добавил ЦБ.
Этот пересмотр отразился на ставках денежного рынка, а также на кратко- и среднесрочных доходностях облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом кредитные и депозитные ставки продолжают расти, а доходности долгосрочных ОФЗ уменьшились.
Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования, указывает регулятор, остается высоким. При этом, ипотечное кредитование замедлилось после отмены массовой льготной программы с 1 июля, потребительское — из-за эффектов проводимой денежно-кредитной политики и принятых ранее макропруденциальных мер.
Однако темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций.
Ранее ЦБ повысил ставку до 19% годовых. Принятое решение, сказано в пресс-релизе, ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.
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