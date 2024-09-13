Банк России отметил замедление роста российской экономики

Замедление, по данным ЦБ, скорее всего, связано с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса, а не с охлаждением внутреннего. Кроме того, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.