Автомобильный рынок готовится к росту сбора на утилизацию с 1 октября

Минпромторг разработал проект, согласно которому с 1 октября утильсбор для легковых машин с двигателем от одного до двух литров увеличится с 300,6 тыс. руб. до 556 тыс. руб. Для автомобилей с двигателем более двух литров сбор возрастет в 1,8 раза. Эти изменения затронут коммерческие автомобили и специальную технику. Повторная индексация утильсбора запланирована на 2025 и 2030 годы.