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Автомобильный рынок готовится к росту сбора на утилизацию с 1 октября

Российский авторынок готовится к повышению утилизационного сбора с 1 октября. Это вызвало ажиотажный спрос на автомобили: по информации РБК, в августе продажи выросли на 8,9% по сравнению с июлем и на 35,1% по сравнению с августом прошлого года, достигнув 148,33 тыс. штук.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

В первые недели сентября было продано 38,11 тыс. автомобилей, что стало максимумом с апреля. Ожидается, что в сентябре продажи достигнут 155 тыс. автомобилей.

В преддверии повышения утильсбора на границе с Китаем наблюдаются заторы из-за увеличенного импорта. В августе 2024 года рекордные 89 тыс. автомобилей были привезены из Китая, что составило 88,6% от общего импорта в Россию.

Минпромторг разработал проект, согласно которому с 1 октября утильсбор для легковых машин с двигателем от одного до двух литров увеличится с 300,6 тыс. руб. до 556 тыс. руб. Для автомобилей с двигателем более двух литров сбор возрастет в 1,8 раза. Эти изменения затронут коммерческие автомобили и специальную технику. Повторная индексация утильсбора запланирована на 2025 и 2030 годы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».