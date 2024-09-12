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Юрист рассказала, на каком основании могут не пустить в отпуск

Согласно Трудовому кодексу РФ, есть всего три случая, когда работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Rafael Cisneros Méndez/CC0

Так, работодатель вправе не отпустить в отпуск, если:

  • работник не отработал в организации 6 месяцев;
  • запрашиваемые даты не соответствует графику отпусков;
  • работник хочет уйти в отпуск с последующим увольнением.

«Все вышеперечисленные ситуации можно согласовать с работодателем, но отпуск удастся получить только в том случае, если начальник не будет против», — говорит юрист.

Если сотрудник представляет для организации большую ценность, его могут попросить перенести ежегодный оплачиваемый отпуск в связи с производственной необходимостью. Но здесь все будет зависеть от работника.

«Если отпуск стоит в графике, работодатель не может заставить его отменить или перенести даже в связи с производственной необходимостью», — отмечает Гусятникова.

Вместе с тем, существуют категории сотрудников, которые могут планировать ежегодный оплачиваемый отпуск не по графику, а тогда, когда им удобно:

  • Многодетные родители, имеющие 3-х и более детей до 18 лет до того момента, пока младшему из них не исполнится 14 лет.
  • Несовершеннолетние работники.
  • Сотрудники, которые были отозваны из ежегодного оплачиваемого отпуска.
  • Те, кто работает по совместительству.
  • Родители, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет.
  • Супруги военнослужащих.
  • Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Также на основании письменного заявления сотрудника работодатель должен предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:

  • работающим пенсионерам — до 14 календарных дней,
  • работающим инвалидам — до 60 календарных дней,
  • в случае рождения ребенка, заключения брака или смерти близкого родственника — до 5 календарных дней.

Во всех остальных случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска за свой счет, заключила Полина Гусятникова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».