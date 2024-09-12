Юрист рассказала, на каком основании могут не пустить в отпуск

Так, работодатель вправе не отпустить в отпуск, если:
- работник не отработал в организации 6 месяцев;
- запрашиваемые даты не соответствует графику отпусков;
- работник хочет уйти в отпуск с последующим увольнением.
«Все вышеперечисленные ситуации можно согласовать с работодателем, но отпуск удастся получить только в том случае, если начальник не будет против», — говорит юрист.
Если сотрудник представляет для организации большую ценность, его могут попросить перенести ежегодный оплачиваемый отпуск в связи с производственной необходимостью. Но здесь все будет зависеть от работника.
«Если отпуск стоит в графике, работодатель не может заставить его отменить или перенести даже в связи с производственной необходимостью», — отмечает Гусятникова.
Вместе с тем, существуют категории сотрудников, которые могут планировать ежегодный оплачиваемый отпуск не по графику, а тогда, когда им удобно:
- Многодетные родители, имеющие 3-х и более детей до 18 лет до того момента, пока младшему из них не исполнится 14 лет.
- Несовершеннолетние работники.
- Сотрудники, которые были отозваны из ежегодного оплачиваемого отпуска.
- Те, кто работает по совместительству.
- Родители, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет.
- Супруги военнослужащих.
- Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Также на основании письменного заявления сотрудника работодатель должен предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- работающим пенсионерам — до 14 календарных дней,
- работающим инвалидам — до 60 календарных дней,
- в случае рождения ребенка, заключения брака или смерти близкого родственника — до 5 календарных дней.
Во всех остальных случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска за свой счет, заключила Полина Гусятникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».