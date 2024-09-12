Wildberries передаст возведение складов от «ВБ Девелопмент» новой «дочке»

«По сути сейчас субподрядчики стали заложниками ситуации, когда “ВБ Девелопмент” в одностороннем порядке требует остановить стройки и тем самым шантажирует менеджмент Wildberries и Russ. Тут (в компании — ред.) все понимают, что субподрядчики ни при чем, поэтому обсуждается перезаключение договоров с новой структурой. Действия “ВБ Девелопмент” наносят ущерб развитию селлеров на площадке, так как они в первую очередь заинтересованы в развитии сети логоцентров, мириться с этим в Wildberries не готовы», — отметил источник.