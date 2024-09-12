Wildberries передаст возведение складов от «ВБ Девелопмент» новой «дочке»

Учредителем «ВБ Девелопмент» является Владислав Бакальчук. Основными видами деятельности являются разработка строительных проектов и строительство жилых и нежилых зданий, строительство дорог, а также курьерская деятельность.
«После того, как “ВБ Девелопмент” прекратил исполнять свои обязательства по возведению логистических объектов, руководство головной компании приняло решение передать договоры в новую “дочку”, которая на 100% контролируется Wildberries. При этом, планируется перезаключить текущие договоры с субподрядчиками, так как первый приоритет — завершить все стройки в срок», — сказал он.
Уточняется, что Wildberries не взаимодействовала с субподрядчиками по строительству ни до объединения с Russ, ни после — они несут обязательства перед «ВБ Девелопмент». Соответственно, они должны получить выплаты от компании Бакальчука.
«По сути сейчас субподрядчики стали заложниками ситуации, когда “ВБ Девелопмент” в одностороннем порядке требует остановить стройки и тем самым шантажирует менеджмент Wildberries и Russ. Тут (в компании — ред.) все понимают, что субподрядчики ни при чем, поэтому обсуждается перезаключение договоров с новой структурой. Действия “ВБ Девелопмент” наносят ущерб развитию селлеров на площадке, так как они в первую очередь заинтересованы в развитии сети логоцентров, мириться с этим в Wildberries не готовы», — отметил источник.
Ранее в сентябре в пресс-службе РВБ сообщили, что объединенная компания может передать контракты на строительство логистических центров, заключенных с «ВБ Девелопмент», другому подрядчику. Это связано с тем, что компания Бакальчука не выполняла свои обязательства по ранее заключенным контрактам, но работа на объектах продолжалась. Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявил, что «ВБ Девелопмент» перестала получать от ООО «РВБ» средства на строительство складов.
В августе в РВБ — юрлице объединенных Russ и Wildberries — сообщили, что кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. Владислав Бакальчук объяснил, что задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам.