В РЖД заявили об отсутствии дефицита грузовых вагонов на сети

Ранее газета «Известия» писала, что в России образовалась нехватка вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока. При этом в логистических компаниях утверждали, что именно из-за этого стоимость доставки поднялась уже на 20%. Причиной отмечают троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по российским железным дорогам и в отечественных вагонах.