В РЖД заявили об отсутствии дефицита грузовых вагонов на сети

«Дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. Темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. За последние 6 лет парк увеличился на 235 тыс. единиц (+21%) и достиг 1 млн 348 тыс. единиц», — говорится в сообщении.
При этом по оценке отраслевых институтов, количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 220 тыс. единиц. «Исходя из имеющейся грузовой базы и возможностей инфраструктуры, они оказываются невостребованными и поэтому простаивают, в том числе на путях общего пользования, и препятствуют продвижению поездов и маневровым операциям», — добавили в РЖД.
«Компания держит на особом контроле вывоз импортных грузов из портов Дальнего Востока. В условиях высокой загруженности Восточного полигона и необходимости пропуска в направлении Дальнего Востока груженых вагонов подача порожних платформ из Сибири и европейской части страны для погрузки контейнеров приведет к неэффективному использованию пропускной способности», — отметили в холдинге.
По оценкам РЖД, ежедневно в портах Дальнего Востока после выгрузки угля освобождается более 2,5 тыс. полувагонов, которые пригодны для перевозок контейнеров. С помощью технологии перевозок контейнеров в полувагонах РЖД совместно с другими участниками рынка обеспечивают вывоз повышенных объемов контейнерного импорта, а для стимулирования использования этой технологии холдинг ввел скидку 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока.
«За 8 месяцев текущего года общий объем перевозок контейнеров с Дальнего Востока увеличился к прошлому году на 3,3% (3 тыс. 237 ДФЭ в среднем в сутки). Перевозки контейнеров в полувагонах выросли к прошлому году на 70% (до 942 ДФЭ в среднем в сутки)», — отметили в компании.
Тарифы на перевозки грузов
Стоимость транспортировки груза по железной дороге складывается из тарифа РЖД за перевозку, регулируемого государством в привязке к параметрам инфляции и не меняется в течение года, а также стоимости предоставления вагона компанией-собственником, которая формируется на рыночных принципах и отличается волатильностью в зависимости от спроса, отметили в холдинге.
Транзит грузов из Китая в Европу
Как пояснили ТАСС в пресс-службе РЖД, транзит грузов из Китая в Европу, осуществляется не через Дальний Восток, а через Казахстан. Таким образом, он не оказывает влияние не перевозки грузов с Дальнего Востока.
Ранее газета «Известия» писала, что в России образовалась нехватка вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока. При этом в логистических компаниях утверждали, что именно из-за этого стоимость доставки поднялась уже на 20%. Причиной отмечают троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по российским железным дорогам и в отечественных вагонах.