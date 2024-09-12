В России запустили цифровую платформу для автопутешественников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Созданная по поручению президента РФ Владимира Путина информационно-навигационная система для самостоятельных туристов способна построить индивидуальный маршрут с учетом 24 критериев. Эта система стала частью реализации концепции развития автотуризма до 2035 года, заявил ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, заместитель руководителя рабочей группы по развитию авто- и мототуризма комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм» Сергей Лобарев.
1 августа c участием Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга и под председательством замглавы думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко (фракция «Единая Россия») в Госдуме обсудили необходимость создания пилотного проекта цифровой платформы, которая станет агрегатором информации для автотуристов.
«Здесь очень важно отметить, что это направление — создание информационно-навигационной системы для самостоятельных туристов, было предложено экспертами ассоциации и принято в концепции развития автотуризма до 2035 года, согласно поручению президента», — отметил Лобарев.
По его словам, эта система позволит самостоятельным туристам проще и быстрее строить безопасные и комфортные маршруты. «Мы хотели с нашим генеральным партнером, Ассоциацией цифровой трансформации, чтобы это был удобный интерфейс, отдельный конструктор и приложение для автотуристов, который четырьмя-пятью нажатиями мог бы задать пожелания по маршруту, по количеству людей, пожеланиям членов семьи или, например, исходя из того, есть ли в экипаже лица с физическими ограничениями, и так далее. В итоге автотуристу система проложит маршрут с учетом предпочтения и 24 критериев под любой вид туристской направленности», — подчеркнул Лобарев.
«Если в экипаже люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионного возраста, то по дороге будут обозначены доступные объекты, здравницы и медицинские пункты. Если автомобиль с большим пробегом — система покажет станции техобслуживания, эвакуаторы, автомагазины, мойки и аварийные службы по пути следования. Также вы сможете выбрать объекты туристического притяжения для остановок и посещения с домашними питомцами. Сможете указать, нуждаетесь ли в кемпингах, парковочных пространствах с охраной для вашего автомобиля», — объяснил эксперт.
Он отметил, что такой подход называется клиенториентированным, поэтому у проекта большое будущее. «Мы у государства на проект ни копейки не берем. Приступаем ко второму этапу проекта. Именно когда инициатива идет снизу от потребителей, такая коллаборация общественников и специалистов по цифровой платформе дает большую перспективу», — уверен он.
Каждому туристу — свой маршрут
В свою очередь председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский отметил, что платформа представляет собой комплексный программный продукт, и выделил несколько ее важных функций.
Первый модуль представляет собой «сбор и агрегирование информации от разнообразных игроков рынка: отелей, авиакомпаний, железнодорожных билетных сервисов, компаний, предоставляющих услуги гидов, и так далее». «Это делается для того, чтобы создать необходимую базу информации для туриста о том, как он может отдохнуть», — отметил собеседник агентства.
Второй модуль — это рекомендательная система, которая на основе искусственного интеллекта анализирует потребности, привычки и предпочтения человека и «в итоге также, как например, “Яндекс Музыка”, которая, исходя из вашего профиля, подбирает вам новые песни и попадает в точку, выдает индивидуальные рекомендации по маршруту: куда именно вам лучше поехать», — объяснил Мышинский. Он отметил, что данная функция является очень важной, так как «она побуждает человека к действию».
Платформа также будет включать в себя мобильное приложение, которое позволит выстроить индивидуальный маршрут для каждого путешественника.
«Мы ставим перед собой задачу побудить спящего туриста, еще не пробудившегося, стать активным путешественником, чтобы знакомиться с нашей замечательной страной», — заключил собеседник агентства.