В России запустили цифровую платформу для автопутешественников

По его словам, эта система позволит самостоятельным туристам проще и быстрее строить безопасные и комфортные маршруты. «Мы хотели с нашим генеральным партнером, Ассоциацией цифровой трансформации, чтобы это был удобный интерфейс, отдельный конструктор и приложение для автотуристов, который четырьмя-пятью нажатиями мог бы задать пожелания по маршруту, по количеству людей, пожеланиям членов семьи или, например, исходя из того, есть ли в экипаже лица с физическими ограничениями, и так далее. В итоге автотуристу система проложит маршрут с учетом предпочтения и 24 критериев под любой вид туристской направленности», — подчеркнул Лобарев.