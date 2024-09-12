В НСПК призвали объединить неконкурирующие цифровые сервисы

«Готовый пример реализации — виртуальная социальная карта в Нижнем Новгороде. Сейчас там к любой карте “Мир” можно привязать льготы, которые доступны на территории региона определенным категориям граждан. То есть у нас уже есть механизм, мы знаем, как это делать. Опираясь на пример с Нижним Новгородом, мы готовы работать с профилированием данных льготников на федеральном уровне», — заключил Дубынин.