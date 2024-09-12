В НСПК призвали объединить неконкурирующие цифровые сервисы

«Ярким примером такой синергии может послужить оплата по биометрии в казанском метрополитене. С технологической стороны — это сложная интеграция Единой биометрической системы и системы межбанковского взаимодействия НСПК. В результате получился простой и понятный способ бесконтактной оплаты для людей, ведь пассажирам для совершения платежа достаточно лишь взглянуть в специальный терминал», — приводит пресс-служба НСПК слова Дубынина.
При этом генеральный директор НСПК отметил, что сегодня в банкинге острым вопросом является именно отсутствие единого решения в вопросах профилирования граждан.
«В России есть различные льготные группы граждан — многодетные родители, пенсионеры, студенты, ветераны боевых действий и другие. Для всех этих групп действуют разнообразные системы льгот. При этом отсутствует единая современная цифровая технология их предоставления. НСПК готова обеспечить на базе карт “Мир” осуществление расчетов с учетом всех пособий и скидок. Но для этого профильным ведомствам необходимо создать на государственном уровне единый реестр льготников, к которому НСПК сможет обращаться в момент проведения транзакций», — подчеркнул Дубынин.
По его мнению, единой платформой для хранения данных о льготниках должна быть государственная система. В свою очередь НСПК готова обеспечить взаимодействие с такой государственной системой при проведении гражданами расчетов. К решению могли бы подключаться не только госорганы, но и любые коммерческие организации.
«Готовый пример реализации — виртуальная социальная карта в Нижнем Новгороде. Сейчас там к любой карте “Мир” можно привязать льготы, которые доступны на территории региона определенным категориям граждан. То есть у нас уже есть механизм, мы знаем, как это делать. Опираясь на пример с Нижним Новгородом, мы готовы работать с профилированием данных льготников на федеральном уровне», — заключил Дубынин.