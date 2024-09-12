В Минприроды сообщили, что на РФ приходится 21,5% мировых запасов никеля

В министерстве также добавили, что балансовые запасы урана, стоящие на государственном учете, составляют 705 тыс. тонн, титана — 580,3 млн тонн, никеля — 28,3 млн тонн. «Сегодня самый высокий потенциал выявления новых месторождений у Дальнего Востока и Сибири, где сейчас изучено всего 35% и 45% площади соответственно, — подчеркнули в Минприроды. — В регионах высоки перспективы открытия и таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, титан и никель».