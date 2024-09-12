Туда — не обратно: в РФ возникла нехватка вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока

В РФ образовалась нехватка вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока, выяснили «Известия». В логистических компаниях утверждают, что именно из-за этого стоимость доставки поднялась уже на 20%. Причина — троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по российским железным дорогам и в отечественных вагонах. Это влияет и на ж/д доставку грузов в РФ: в сентябре средний срок увеличился вдвое, до 30 дней, что сказывается на поставках потребительских товаров. В РЖД сообщили, что проблема решается за счет использования полувагонов, освобождающихся из-под угля.