Суеверия и предрассудки в мире финансов: как приметы могут повлиять на инвестиции и сделки

Принцип, который на английском звучит как «Sell in May and go away», довольно распространен у разных инвесторов. Основан такой подход на теории, что котировки в основном растут с ноября по апрель, а летом рынок стагнирует, а может и вовсе опуститься. Возвращаться на рынок, согласно этой стратегии, стоит в ноябре.