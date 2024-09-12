Суеверия и предрассудки в мире финансов: как приметы могут повлиять на инвестиции и сделки

Пятница 13-е
Параскеведекатриафобия. Если вы бросили читать это слово на середине, просто отметим, что так называется специфический страх перед пятницей 13-го. Культурологи до сих пор спорят о том, как число месяца в сочетании с самым приятным днем работника 5/2 стало сулить несчастья, но сходятся во мнении, что явление это относительно новое, не старше 19-го века.
Как известно, в этот день стоит быть особенно осторожным, готовым к разного рода бедам и неудачам. В том числе и инвестору! Правда, в случае с пятницей 13-го, которая сулит несчастье всем, статистика на стороне инвестора.
Если посмотреть, как в каждую пятницу 13-го закрывалась Мосбиржа, окажется, что никакой зависимости нет. С начала 2000 года по 2023 год торги в пятницу 13-го проводились 35 раз. Из них 19 дней закрылись на росте IMOEX, а 16 — на падении.
Как видите, шанс примерно 50 на 50 — либо вырос, либо нет. Если вы посмотрите другие индексы, например, S&P500, или курс рубля — результаты будут похожими.
Китайская нумерология
Если число 13 в культуре Европы считается несчастливым и его стараются не использовать, то в Азии оно не вызывает никаких особых эмоций. Аналог числа 13 в Азии — цифра 4. Дело в том, что 4 на китайском и японском произносится почти как «смерть».
Правда, если пятница 13-е на западных инвесторов не влияет, то на китайском фондовом рынке все иначе. Группа ученых даже выпустила исследование «Суеверия и Риск Обвала Акций» (Superstition and Stock Price Crash Risk).
Исследователи проанализировали данные китайских компаний с 2003 года по 2015-й. На фондовом рынке Поднебесной акции идентифицируют не по буквам, а по числам. Оказалось, если в тикере компании была цифра 4 (включая числа 14 или 24), то инвесторы болезненнее воспринимали негативные новости от таких эмитентов.
Так, средний уровень риска обвала цен (по параметрам NCSKEW* и DUVOL**) у «несчастливых» компаний выше на 25%, чем у эмитентов с «нейтральными» номерами. Причем даже если трясло весь рынок, компании с «неудачными» сочетаниями цифр падали сильнее. Выходит, что нумерология и правда влияет на фондовый рынок, но лишь руками суеверных инвесторов. Кстати, по результатам исследования, эффект усиливался в регионах, где чаще других искали «фэн-шуй», который напрямую связан с китайской нумерологией.
*NCSKEW (Negative Coefficient of Skewness) — коэффициент асимметрии доходностей акций. NCSKEW измеряет, насколько распределение доходностей склонно к сильным отрицательным отклонениям (то есть к убыткам). Чем выше NCSKEW, тем выше вероятность резкого снижения цен акций в будущем.
**DUVOL (Down-to-Up Volatility) — оценивает, насколько сильнее волатильность акций в периоды снижения цен по сравнению с периодами роста. Чем выше DUVOL, тем больше вероятность, что акции будут падать более резко, чем расти.
Эффект октября
Это суеверие построено на том, что самые большие потрясения фондовый рынок испытывал именно в октябре. Репутацию октября в глазах инвесторов испортили Паника 1907 года, крах фондового рынка 1929 года и последовавшая за ним Великая депрессия, а еще Черный вторник и Черный четверг. И, конечно, Черный понедельник — 19 октября 1987 года, когда индекс Dow Jones рухнул на 22% за день.
Правда, статистика не оставляет шансов такому суеверию. Если взять данные о S&P500 с 2000 по 2021 год, окажется, что за 22 года индекс поднимался каждый октябрь 14 лет, а опускался всего 8. Самым «удачным» месяцем окажется апрель: за 22 года индекс рос 17 раз, а падал всего 5. «Худшим» месяцем, согласно статистике, будет январь — в этом месяце индекс вырос всего в 10 случаях, а в 12 — опустился.
У англоязычных трейдеров эффект октября еще называют эффектом Марка Твена. Всему виной фраза в одной из новелл писателя: «Октябрь. Это один из самых опасных месяцев для спекуляции на бирже. Остальные — июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль». Естественно, эта цитата высмеивает тягу суеверных инвесторов найти логику в кризисах — событиях несомненно случайных.
Продавай в мае — покупай в ноябре
Принцип, который на английском звучит как «Sell in May and go away», довольно распространен у разных инвесторов. Основан такой подход на теории, что котировки в основном растут с ноября по апрель, а летом рынок стагнирует, а может и вовсе опуститься. Возвращаться на рынок, согласно этой стратегии, стоит в ноябре.
РБК даже взялись проверить эту теорию. Исследователи проанализировали самые популярные индексы: IMOEX, S&P500, Dow Jones и FSTE. Как ни странно, оказалось, что с начала XXI века средняя доходность за счет роста котировок с ноября по апрель выше средней доходности с мая по октябрь.
Правда, даже такая стратегия не гарантирует позитивного результата каждый год. Например, с ноября 2019 года по апрель 2020 года началась пандемия коронавируса. IMOEX тогда упал на 8,4% за полгода.
В среднем, если бы инвестор покупал индексный портфель в ноябре, продавал в мае, а с мая по октябрь держал средства на депозите даже под 6% годовых, то с конца апреля 2000 года получил бы доходность 1961,4%.
Правда, сам индекс Мосбиржи за это время вырос на 1381,9%. Возможно, в этой стратегии есть рациональное зерно, но этот подход основан на одной простой мысли — в долгой перспективе рынок растет.
Рынок требует жертв
Причем не только в виде времени, которое вы тратите на анализ акций и чтение отчетностей компании. Клиенты делятся с брокерами языческими практиками: когда на рынке начинается коррекция, инвесторы видят красные котировки и продают бумаги себе в убыток. Зачем? Это и есть жертва!
Такие инвесторы уверены, что, продав часть бумаг в убыток и «задобрив» рынок, они помогут котировкам бумаг вновь пойти вверх. Работает это, сюрприз, 50 на 50. Цена может начать расти, а может продолжить падать. Сколько нужно продать в убыток и когда ждать результата — практикующие уточнить не могут, но очень радуются, если получается угадать.
Юбки
Женские юбки тоже становились суеверием-индикатором, по которому можно судить о будущих трендах рынка. Если короткие юбки становятся популярнее, то рынок будет расти. Если юбки становятся длиннее — стоит ждать спада.
Такая примета была придумана еще в 20-е года ХХ века. Сторонники теории объясняли ее так: когда доходы росли, женщины стремились похвастаться дорогими шелковыми чулками, а во время кризиса денег на такое демонстративное потребление не хватало, и дамы прикрывали ноги.
Исследователи из Erasmus School of Economics заинтересовались такой корреляцией. Они проанализировали данные США с 1921 по 2009 год. Оказалось, что изменение длины юбок отстает на 3 года.
Кстати, Алан Грипсен — глава Федеральной резервной системы США — в 70-е годы отмечал, что в кризис падают продажи мужского нижнего белья — тоже из-за экономии.
Подстраивается ли мода под финансовые рынки или это желание наложить шаблоны на сложно объяснимые экономические явления — вопрос спорный, но нашим инвесторам мы не советуем ориентироваться на такой ветреный индикатор.
Газпром растет последним
Скорее примета, чем суеверие. Среди опытных инвесторов бытует мнение, что долгорастущий тренд на отечественном фондовом рынке заканчивается на росте акций Газпрома — акции Газпрома растут последними. Идея такая: бумаги нефтяного гиганта, как комплексной компании, прибыль которой зависит от огромного количества разных факторов, вырастают последними.
Согласно примете, после резкого роста акций Газпрома растущий рынок сменяется стагнирующим или вовсе начинает падать.
Очевидно, что бесконечный рост невозможен — бумагам требуется коррекция как минимум, но строить всю стратегию на такой теории — занятие неблагодарное.
Суеверия помогают людям избавиться от неопределенности и страха перед неизвестным. Человеческий мозг склонен пытаться систематизировать все и вся, совершая логические ошибки. Помните, лучшее суеверие — это четкий инвестиционный план и холодная голова. Для прибыли инвестору необходимо обдуманное сочетание смелости и осторожности, а поиск верных знаков и легких путей ведет лишь к убыткам.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».