Суеверия и предрассудки в мире финансов: как приметы могут повлиять на инвестиции и сделки

В современном мире, рядом с айфонами, нейросетями и космическими кораблями, все еще живут суеверия. Летчики не говорят «последний», космонавты высаживают саженец перед полетом, полярники не выходят в экспедицию в понедельник. Если вы думаете, что у инвесторов, хладнокровных и расчетливых людей, нет примет и суеверий, это не так. Давайте в эту пятницу 13-го разберемся в них.