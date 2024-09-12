Стоимость люксовых автомобилей и спорткаров в РФ упала на 15%

Однако в целом средневзвешенная цена на новые легковые автомобили в России с начала года поэтапно росла, достигнув своего «пика» в марте — 3,3 млн рублей, указывают эксперты. После этого показатель стал снижаться и к маю достиг минимального в этом году значения — 2,77 млн рублей. В июне и в июле средневзвешенный «ценник» на новые легковые машины установился на отметке около 2,8 млн рублей. В августе, по предварительным оценкам экспертов, этот показатель еще подрос и приблизился к 3 млн рублей, что на 6% выше показателей 2023 года.