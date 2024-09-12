Стоимость люксовых автомобилей и спорткаров в РФ упала на 15%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость люксовых автомобилей в России упала на 15% в сравнении с январем — июлем 2023 года, составив 14,38 млн рублей. К таким выводам пришли эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», проанализировав динамику средневзвешенных цен на новые легковые машины в России.
Согласно результатам исследования, в этом году также подешевели машины Е-сегмента (бизнес-класс). Так, по итогам июля она установилась на отметке в 6,17 млн рублей, а за январь — июль средняя стоимость автомобиля бизнес-класса снизилась на 3%. «По оценке экспертов такая тенденция во многом связана со стабилизацией цен на люксовые и спортивные машины после заметного роста в прошлом году, а также с сократившимся предложением в верхнеценовом сегменте в отличие от массового», — отмечается в исследовании.
Однако в целом средневзвешенная цена на новые легковые автомобили в России с начала года поэтапно росла, достигнув своего «пика» в марте — 3,3 млн рублей, указывают эксперты. После этого показатель стал снижаться и к маю достиг минимального в этом году значения — 2,77 млн рублей. В июне и в июле средневзвешенный «ценник» на новые легковые машины установился на отметке около 2,8 млн рублей. В августе, по предварительным оценкам экспертов, этот показатель еще подрос и приблизился к 3 млн рублей, что на 6% выше показателей 2023 года.
Наибольший рост средневзвешенной цены с начала года оказался в сегменте субкомпактных авто (А-сегмент). Там рост цен составил 80%, до 2,48 млн рублей, и на рынке минивэнов — 54%, до 6,6 млн рублей.
«Изменения в динамике средневзвешенной цены на новые автомобили, которые мы наблюдаем в 2024 году, напрямую зависят от структуры продаж на рынке», — отмечает исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. — В частности, они объясняются ростом доли бренда Lada в первой половине года. Осенью средневзвешенная цена, скорее всего, продолжит расти, что станет, в том числе, следствием очередного увеличения цен на машины Lada, которое произошло в середине августа. Этот тренд будет формироваться и под воздействием факторов, которые влияют на рост рекомендованных дистрибьюторами цен".
За средневзвешенную цену нового автомобиля авторы исследования взяли стоимость авто, рассчитанную исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.