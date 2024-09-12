Складные инвестиции. Вложения в логопарки могут достичь рекордного показателя

Складская недвижимость стала лидером по темпам роста среди сегментов рынка коммерческой недвижимости. При этом наблюдается общая тенденция снижения инвестиций в этом секторе: NF Group прогнозирует сокращение вложений на 30%, до 400−500 млрд рублей в этом году. Основной причиной роста интереса к складам стал высокий спрос, обусловленный их дефицитом. Например, в первой половине 2024 года уровень вакантности складских помещений в Москве и Подмосковье составил лишь 0,8%, сообщает старший директор консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова.