Складные инвестиции. Вложения в логопарки могут достичь рекордного показателя

Складская недвижимость стала лидером по темпам роста среди сегментов рынка коммерческой недвижимости. При этом наблюдается общая тенденция снижения инвестиций в этом секторе: NF Group прогнозирует сокращение вложений на 30%, до 400−500 млрд рублей в этом году. Основной причиной роста интереса к складам стал высокий спрос, обусловленный их дефицитом. Например, в первой половине 2024 года уровень вакантности складских помещений в Москве и Подмосковье составил лишь 0,8%, сообщает старший директор консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова.
Основной интерес к этим активам проявляют компании, управляющие закрытыми паевыми инвестиционными фондами. В условиях дефицита логистических парков и роста арендных ставок, эти компании значительно увеличили свои вложения: в первом полугодии 2024 года инвестиции составили 222,9 млрд рублей.
Инвесторы, вложившиеся в логистические комплексы, получают сейчас повышенную доходность, отмечает Елена Михайлова, руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики управляющей компании Parus Asset Management. По её мнению, устойчивый интерес к складам со стороны управляющих активами закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) сохранится в ближайшие два-три года, поскольку рынок еще далек от насыщения.
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