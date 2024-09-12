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Складные инвестиции. Вложения в логопарки могут достичь рекордного показателя

Рынок логистических парков в России продолжает демонстрировать рекордные показатели по привлечению инвестиций. Согласно прогнозам консалтинговой компании NF Group, по итогам 2024 года вложения в эту сферу достигнут 150−160 млрд рублей, что на 30% превышает результат 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Складская недвижимость стала лидером по темпам роста среди сегментов рынка коммерческой недвижимости. При этом наблюдается общая тенденция снижения инвестиций в этом секторе: NF Group прогнозирует сокращение вложений на 30%, до 400−500 млрд рублей в этом году. Основной причиной роста интереса к складам стал высокий спрос, обусловленный их дефицитом. Например, в первой половине 2024 года уровень вакантности складских помещений в Москве и Подмосковье составил лишь 0,8%, сообщает старший директор консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова.

Основной интерес к этим активам проявляют компании, управляющие закрытыми паевыми инвестиционными фондами. В условиях дефицита логистических парков и роста арендных ставок, эти компании значительно увеличили свои вложения: в первом полугодии 2024 года инвестиции составили 222,9 млрд рублей.

Инвесторы, вложившиеся в логистические комплексы, получают сейчас повышенную доходность, отмечает Елена Михайлова, руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики управляющей компании Parus Asset Management. По её мнению, устойчивый интерес к складам со стороны управляющих активами закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) сохранится в ближайшие два-три года, поскольку рынок еще далек от насыщения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».