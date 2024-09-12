Рынок нефти в тревоге: Brent теряет позиции из-за угрозы рецессии

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказало решение ОПЕК о снижении прогноза по росту мирового спроса на нефть на 2024 год, сделанное во вторник. Это произошло через несколько дней после того, как восемь стран-членов расширенной группы производителей ОПЕК+ объявили о переносе планируемой отмены добровольных сокращений добычи на два месяца.