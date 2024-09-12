Рынок нефти в тревоге: Brent теряет позиции из-за угрозы рецессии

Во вторник цена на нефть марки Brent снизилась до 68,68 доллара за баррель, что стало самым низким показателем с декабря 2021 года, сообщает Financial Times. Это падение произошло на фоне данных о том, что импорт энергоресурса в Китае остается ниже прошлогоднего уровня, что усилило опасения относительно глобального спроса.
Несмотря на некоторое восстановление цен в среду, международный эталон зафиксировал снижение на 13% с 26 августа, когда котировки выросли из-за опасений относительно ограниченного предложения. Американский эквивалент Brent, WTI, достиг отметки 65,27 доллара за баррель, показав самое низкое значение с мая 2023 года, хотя в среду наблюдалось повышение на 2,1%.
Цена на нефть марки Brent временно возросла до 70,61 доллара в связи с ураганом «Франсин», который нарушил нефтегазодобывающие операции на побережье Мексиканского залива в США.
Дополнительное давление на нефтяной рынок оказало решение ОПЕК о снижении прогноза по росту мирового спроса на нефть на 2024 год, сделанное во вторник. Это произошло через несколько дней после того, как восемь стран-членов расширенной группы производителей ОПЕК+ объявили о переносе планируемой отмены добровольных сокращений добычи на два месяца.
Снижающиеся цены бросают вызов ОПЕК+, несмотря на отложенное увеличение добычи на 180 тысяч баррелей в день в следующем месяце и на 540 тысяч баррелей в день к концу года. Стратеги подчеркивают, что удержание цен на нынешнем уровне может стать сложной задачей для группы.
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