«Ростех» просил передать ему акции крупнейшего станкостроительного завода

Госкорпорация «Ростех» просила власти передать ей акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), рассказал РБК собеседник, близкий к «Ростеху». Приватизацию этого завода суд первой инстанции в марте по иску Генпрокуратуры признал незаконной, но через полгода, 10 сентября апелляция отменила это решение, отказав в передаче актива в госсобственность. «Ростех» участвовал в этом деле как третье лицо.
Представитель «Ростеха» подтвердил, что госкорпорация действительно обратилась в органы власти с просьбой о передаче акций ИЗТС. «Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС», — уточнил он.
Зачем «Ростеху» ивановский завод Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», пояснил источник, близкий к госкорпорации. «Частные владельцы предприятия препятствуют работе, поэтому госкорпорация попросила государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать профильной промышленной структуре “Ростеха”, — пояснил он причины такого обращения.
“Ростех” уже публично комментировал решение апелляции и заявил, что не согласен с ним. До приватизации в 1996 году ИЗТС был одним из крупнейших станкостроительных заводов СССР и России. “Частные собственники раздробили” ИЗТС и теперь “сдают свои площади в аренду под торговлю и офисы”, говорилось в сообщении госкорпорации, по чьему мнению, “станкостроительный завод должен заниматься выпуском станков”. “В ситуации, когда страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, санкционными ограничениями на поставку производственного оборудования, в том числе станков, текущее положение дел является неприемлемым”, — подчеркивали в “Ростехе”, добавляя, что нахождение ИЗТС в руках текущих собственников “противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для нацбезопасности”.
В свою очередь, директор правового департамента юридического бюро “Константа” (представляет интересы акционеров ИЗТС), Максим Никонов считает, что за заявлениями “Ростеха” о защите национальной безопасности стоит гражданско-правовой спор хозяйствующих субъектов, касающийся производственного оборудования, принадлежащего заводу. “Поскольку ООО “ИСЗ”, входящее в контур госкорпорации’Ростех”, проиграло судебный спор в отношении интересующего корпорацию оборудования, ситуация освещается в публичном пространстве как связанная с государственными интересами и обороноспособностью страны», — подчеркнул он.
Юрист подчеркнул, что «Ростех» принимал участие в процессе в качестве третьего лица, имел все процессуальные возможности донести до суда свою позицию и представить доказательства своих утверждений. Но апелляция не нашла «оснований для изъятия акций завода у частных собственников», напомнил Никонов.
Как шли суды о деприватизации В феврале Арбитражный суд Ивановской области принял заявление заместителя генпрокурора России о передаче в доход Российской Федерации акций предприятия, принадлежащих ООО «Инвестпроект», ООО «Техинвест», АО «ИЗТС», Владимиру и Михаилу Бажановым. По мнению, прокуратуры, приватизация завода в 1990-х прошла незаконно в результате «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков», в частности на передачу акций не было получено разрешение правительства. В итоге приватизация стала причиной нанесения ущерба национальным интересам и обороноспособности России, указывала Генпрокуратура. В марте суд в полном объеме удовлетворил требования истца.
Но 10 сентября Второй арбитражный апелляционный суд отменил национализацию завода, согласившись с аргументами защиты: предприятие не относится и не относилось к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, поэтому приватизация могла идти в общем порядке, без согласования с правительством России. Представитель действующих акционеров ИЗТС также указывал на истечение срока давности по иску, который не может превышать десяти лет — приватизация ИЗТС завершилась в 1996 году.
Это первый случай в современной судебной практике по делам о деприватизации, когда апелляционный суд не поддержал решение первой инстанции. Другой прецедент отмены решения о национализации предприятия касается уральского оборонного завода «Исеть» (акции были переданы «Ростеху»), но в этом случае защита собственника предприятия Малика Гайсина дошла до Верховного суда. Однако суд первой инстанции вновь встал на сторону прокуратуры, повторно удовлетворив иск о национализации.
Что может сделать «Ростех» после отказа в деприватизации ИЗТС «У “Ростеха” нет самостоятельного права ходатайствовать об изъятии того или иного предприятия в доход государства — оно предусмотрено только для Генпрокуратуры, которая мотивирует такие иски защитой нематериальных благ неограниченного круга лиц — общества и граждан», — говорит управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов. Но позиция «Ростеха» может выражаться в подаче самостоятельных процессуальных документов: апелляционных, кассационных или надзорных жалоб, как в деле о национализации завода «Исеть», указывает юрист.
«Ростех» участвует в деле в качестве третьего лица, потому вправе обжаловать судебные акты, указывает адвокат NSP Сергей Бахмисов. В деле о национализации «Исети» «Ростех» оперативно подал надзорную жалобу на определение Верховного суда, отменившее решение нижестоящих судов об изъятии активов у собственников, напоминает он. Юрист предполагает, что и в деле ИСЗМ госкорпорация «быстро подаст кассационную жалобу». «У участников дела есть два месяца с даты публикации полного текста акта апелляционной инстанции на подачу кассационной жалобы, до истечения этого срока дело не должно передаваться в кассационный суд. Кассационная жалоба должна быть рассмотрена в течение трех месяцев, теоретически решение апелляции можно отменить месяца за три», — приводит выкладки Бахмисов.
Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева в свою очередь считает, что «Ростех» имеет право обратиться в суд с иском о деприватизации завода, опираясь на инициативы прокуратуры. «Чтобы получить предприятие, госкорпорации необходимы новые юридические основания, такие как повторное судебное разбирательство, которое выявит нарушения при приватизации, угрожающие национальной безопасности», — считает она, подчеркивая, что сейчас передача завода «Ростеху» усложняется недавним решением апелляционного суда. Суд указал на истечение сроков давности и отсутствие юридических оснований для деприватизации, подтвердив последний тренд по оспариванию таких исков, который сформировался в Верховном суде, напоминает она.
«Ростех» просил передать ему акции крупнейшего станкостроительного завода
«Ростех» просил власти передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения, чьи площади он арендует для производства. Прокуратура добилась решения суда о деприватизации завода, но его собственникам удалось его отменить.
Госкорпорация «Ростех» просила власти передать ей акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), рассказал РБК собеседник, близкий к «Ростеху». Приватизацию этого завода суд первой инстанции в марте по иску Генпрокуратуры признал незаконной, но через полгода, 10 сентября апелляция отменила это решение, отказав в передаче актива в госсобственность. «Ростех» участвовал в этом деле как третье лицо.