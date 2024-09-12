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Россияне рассказали, какого решения по ставке они ждут от ЦБ в пятницу 13-го

Банк России в пятницу примет решение по ключевой ставке. Как показал опрос Финансов Mail, большинство россиян ждут повышения этого показателя до 20% годовых.

Александр Фролагин
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как показал опрос, 72% респондентов знают о предстоящем заседании и следят за темой, 19% что-то слышали о событии. Ничего не знают о заседании 13 сентября всего 8%.

Какой будет ставка

По мнению 49% читателей, Банк России поднимет ключевую ставку до 20%. Еще 21% ожидает, что ставку увеличат до 19%.

24% участников опроса заявили, что регулятор не будет менять ставку, сохранив ее на уровне 18%. И всего около 3% респондентов указали на возможность понижения ключевой ставки.

Дальнейшая политика Банка России

Трое из четырех опрошенных (75%) полагают, что регулятор может и дальше придерживаться жесткой монетарной политики. Смягчения ждут 12% читателей, еще 13% затруднились с ответом на вопрос.

Последствия изменения ключевой ставки

В случае нового повышения ставки ЦБ 30% респондентов намерены положить деньги на накопительный счет, а 19% — откажутся от нового кредита.

Если ЦБ решит понизить ставку, 2% участников опроса откажутся от вклада в банки, 1% будет менять объем облигаций федерального займа из-за низкой доходности.

Каждый третий участник исследования считает, что изменение ключевой ставки никак не влияет на его жизнь.

Опрос проводился среди читателей проектов Финансы Mail и Новости Mail 9 и 10 сентября. На вопросы ответили более 7,5 тысячи человек из всех регионов страны. 58% респондентов — мужчины, 42% — женщины.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».