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Россиян научили, как получить налоговый вычет за ремонт квартиры

Каждый гражданин имеет право получить налоговый вычет за покупку и отделку жилья, максимальный размер составляет два миллиона рублей на человека. Об этом рассказал NEWS.ru депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Эта сумма фиксирована на всю жизнь, — предупредил парламентарий, — можно подать заявление на несколько объектов недвижимости, но общий вычет не превысит установленный лимит».

По словам депутата, это правило применяется к жилью, приобретенному после 1 января 2014 года. Для недвижимости, купленной ранее, вычет предоставляется только на один объект, даже если его стоимость меньше двух миллионов рублей. Государство возместит 13% от суммы вычета, максимум — 260 тысяч рублей.

Кроме того, отметил Чаплин, вычет за ремонтные работы предоставляется только если квартира в новостройке покупалась без отделки и этот факт зафиксирован в договоре. Вычет можно получить за проектирование и составление сметы, покупку строительных материалов и оплату работы мастеров, перечислил он. Полный перечень отделочных работ прописан в разделе 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

«Для подтверждения расходов сохраняйте все чеки, договоры, акты и расписки, включая электронные чеки. На отделочные работы заключайте договоры с индивидуальными предпринимателями или компаниями, которые официально зарегистрированы и платят налоги», — посоветовал депутат.

Чаплин отметил, что подрядчики не будут против оформления вычета, стоимость работ не увеличится, а они предоставят все необходимые документы.

Вычет на отделку можно оформить совместно с вычетом на покупку жилья. Подать заявление можно через работодателя или самостоятельно с декларацией 3-НДФЛ, резюмировал он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».