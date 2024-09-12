Россиян научили, как получить налоговый вычет за ремонт квартиры

«Эта сумма фиксирована на всю жизнь, — предупредил парламентарий, — можно подать заявление на несколько объектов недвижимости, но общий вычет не превысит установленный лимит».
По словам депутата, это правило применяется к жилью, приобретенному после 1 января 2014 года. Для недвижимости, купленной ранее, вычет предоставляется только на один объект, даже если его стоимость меньше двух миллионов рублей. Государство возместит 13% от суммы вычета, максимум — 260 тысяч рублей.
Кроме того, отметил Чаплин, вычет за ремонтные работы предоставляется только если квартира в новостройке покупалась без отделки и этот факт зафиксирован в договоре. Вычет можно получить за проектирование и составление сметы, покупку строительных материалов и оплату работы мастеров, перечислил он. Полный перечень отделочных работ прописан в разделе 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
«Для подтверждения расходов сохраняйте все чеки, договоры, акты и расписки, включая электронные чеки. На отделочные работы заключайте договоры с индивидуальными предпринимателями или компаниями, которые официально зарегистрированы и платят налоги», — посоветовал депутат.
Чаплин отметил, что подрядчики не будут против оформления вычета, стоимость работ не увеличится, а они предоставят все необходимые документы.
Вычет на отделку можно оформить совместно с вычетом на покупку жилья. Подать заявление можно через работодателя или самостоятельно с декларацией 3-НДФЛ, резюмировал он.
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