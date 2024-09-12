Россиян научили, как получить налоговый вычет за ремонт квартиры

По словам депутата, это правило применяется к жилью, приобретенному после 1 января 2014 года. Для недвижимости, купленной ранее, вычет предоставляется только на один объект, даже если его стоимость меньше двух миллионов рублей. Государство возместит 13% от суммы вычета, максимум — 260 тысяч рублей.