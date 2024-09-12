РФ в августе снизила добычу нефти на 80 тыс. б/с

Согласно данным МЭА, Россия в августе вышла на уровень добычи нефти в 9,11 млн б/с. Однако с учетом добровольных сокращений, предусмотренных на август, объем добычи должен был составить 8,98 млн б/с.
ОПЕК в своем сентябрьском отчете, вышедшем 10 сентября, опубликовала данные, согласно которым превышение Россией плана ОПЕК+ в августе составило 81 тыс. б/с. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия, по состоянию на конец августа, вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с. При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. Во втором квартале снижение показателей уже приходилось как на экспорт, так и на добычу. В течение третьего квартала Россия должна сокращать только добычу и держать ее на уровне 8,978 млн б/с.
Однако несколько месяцев подряд Россия превышала уровень добычи, согласованный в рамках договоренностей ОПЕК+. Россия, как и другие «должники», постепенно компенсирует недосокращенные объемы производства. Согласно графику, который Россия представила в секретариат ОПЕК+, компенсация сокращения добычи будет идти в октябре — ноябре 2024 года и с марта по сентябрь 2025 года.