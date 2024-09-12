Reuters: Египет закупил российскую пшеницу вне тендера

По данным агентства, продавцом выступила Объединенная зерновая компания (ОЗК), действующая через компанию-посредника. Два источника агентства сообщили, что GASC купила пшеницу по цене $233 за тонну у компании-посредника, зарегистрированной в Дубае и «связанной с военными». Третий источник сообщил, что пшеница была куплена у ОЗК по $231 за тонну. При этом не ясно, включены ли в стоимость расходы на доставку.