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Reuters: Египет закупил российскую пшеницу вне тендера

Агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что Египетская государственная зерновая закупочная компания (GASC) купила российскую пшеницу в рамках частной сделки, а не по традиционному тендеру. По данным агентства, Египет закупил 430 тыс. тонн пшеницы для октябрьской отгрузки.

Источник: Reuters

По данным агентства, продавцом выступила Объединенная зерновая компания (ОЗК), действующая через компанию-посредника. Два источника агентства сообщили, что GASC купила пшеницу по цене $233 за тонну у компании-посредника, зарегистрированной в Дубае и «связанной с военными». Третий источник сообщил, что пшеница была куплена у ОЗК по $231 за тонну. При этом не ясно, включены ли в стоимость расходы на доставку.

Египет является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире. Так, GASC в августе объявила тендер на отгрузку 3,8 млн тонн зерна в октябре—апреле. Это рекордные объемы поставок: обычно компания приобретает 0,5 млн тонн в месяц. При этом, как сообщает Reuters, Египет смог получить только 7% от запланированного объема из-за более высоких цен, чем ожидалось.