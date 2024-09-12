ОПЕК+ в августе добывали нефти выше плана на 850 тыс. б/с

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в августе 2024 года снизили добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), но производили выше плана с учетом добровольных ограничений на 850 тыс. б/с. Такие данные приводятся в сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений на август составлял 33,71 млн б/с, а реальная добыча достигла 34,56 млн б/с. Таким образом, превышение плана оказалось на уровне около 850 тыс. б/с.
Больше всех свои обязательства по добыче превышают, по оценке МЭА, Ирак (на 470 тыс. б/с), ОАЭ (на 390 тыс. б/с), Россия (на 130 тыс. б/с) и Кувейт (110 тыс. б/с).
С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн б/с. С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу нефти, однако увеличение добычи было отложено до декабря 2024 года.
Кроме того, ряд стран ОПЕК+, также включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2025 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.