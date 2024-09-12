ОПЕК+ в августе добывали нефти выше плана на 850 тыс. б/с

С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн б/с. С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу нефти, однако увеличение добычи было отложено до декабря 2024 года.