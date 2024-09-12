Николаев назвал объем привлеченных Якутией инвестиций на ВЭФ с 2015 года

«Где-то дело идет лучше, чем даже мы планировали изначально. Где-то в силу объективных экономических причин есть запаздывание, но в целом договоренности реализуются. Причем это видно в республике по строящимся и уже построенным объектам, которые меняют жизнь людей к лучшему», — сказал Николаев.