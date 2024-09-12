Николаев назвал объем привлеченных Якутией инвестиций на ВЭФ с 2015 года

«В этом году на ВЭФ мы подписали 25 соглашений на общую сумму свыше 160 миллиардов рублей. В целом общий объем инвестиций по соглашениям, заключенным Якутией на Восточном экономическом форуме с 2015 года, уже превысил триллион рублей», — сказал Николаев.
Глава Якутии отметил, что все соглашения, которые были подписаны республикой на прошлых форумах во Владивостоке, находятся в работе.
«Где-то дело идет лучше, чем даже мы планировали изначально. Где-то в силу объективных экономических причин есть запаздывание, но в целом договоренности реализуются. Причем это видно в республике по строящимся и уже построенным объектам, которые меняют жизнь людей к лучшему», — сказал Николаев.
Восточный экономический форум проходил