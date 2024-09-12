Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае

Глобальный спрос на нефть продолжает слабеть — в первом полугодии его прирост составил всего 800 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем сентябрьском отчете. Такой рост потребления — минимум с 2020 года и значительно ниже прошлогоднего; отдельно в июне, по данным МЭА, и вовсе отмечалось снижение потребления на 60 тыс. б/с. Прогноз роста спроса на этот год также был понижен — на 70 тыс. б/с, до 900 тыс. б/с (в 2023 году — 2,1 млн б/с), это увеличит суммарный спрос до 103 млн б/с. Увеличение потребления в 2025 году также ожидается умеренным — на 950 тыс. б/с.
Основная причина охлаждения спроса — снижение темпов роста в Китае, где потребление сократилось в июле на 280 тыс. б/с.
Спад отмечается уже четвертый месяц подряд, тогда как за предыдущие 12 месяцев прирост в среднем составил 1 млн б/с, в 2023 году — 1,5 млн б/с. В этом году увеличение потребления может составить всего 180 тыс. б/с — спрос снижается
Впрочем, и вне Китая спрос на нефть, по оценке МЭА, в лучшем случае остается «прохладным».
В США потребление бензина снижалось на протяжении пяти из шести месяцев первого полугодия. В итоге в развитых странах потребление нефти в этом году может оказаться на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии. С учетом такой динамики глобальный спрос на нефть может выйти на плато (то есть перестать расти) к концу десятилетия. Рост потребления продолжается в других развивающихся странах, однако если в Китае потребление между 2013 и 2023 годом выросло на 6 млн б/с, то в Азии за вычетом Китая — на 2,5 млн б/с, в Африке — всего на 380 тыс. б/с, в Латинской Америке спрос почти не изменился.
Предложение же нефти в августе выросло на 80 тыс. б/с, до 103,5 млн б/с — сокращение поставок Ливии, Норвегии и Казахстана было компенсировано более высокой добычей в Гайане, Бразилии и еще ряде стран. В целом же по году увеличение предложения, как ожидается, будет выше спроса: в этом году поставки могут вырасти на 660 тыс. б/с, в следующем — на 2,1 млн б/с.
В частности, страны, не являющиеся участниками сделки ОПЕК+, могут нарастить добычу на 1,5 млн б/с в 2024 и 2025 годах, добыча же ОПЕК+ в 2024-м может суммарно сократиться на 810 тыс. б/с и вырасти на 540 тыс. б/с в 2025-м (при сохранении добровольных ограничений).
Текущее снижение цен на нефть связано как раз со страхами избытка предложения на рынке на фоне ослабления спроса.
Снизились и объемы спекулятивной торговли — в итоге цена Brent ушла ниже отметки в $70 за баррель (минимум с конца 2021 года). Нефть дешевеет, а избыток растет, даже несмотря на решение Саудовской Аравии и других участников ОПЕК+ отсрочить на два месяца планируемый выход из добровольных ограничений добычи в объеме 2,2 млн б/с.
Российский экспорт в августе сократился на 290 тыс. б/с, до 7 млн б/с, — снижение поставок наблюдается второй месяц подряд, сейчас уровень экспорта находится на уровне марта 2021 года. Сокращались в первую очередь поставки сырой нефти — на 270 тыс. б/с, до 4,4 млн б/с, поставки нефтепродуктов остались на сопоставимом уровне.
Выручка же от экспорта на фоне снижения и объемов, и цен сократилась на $1,6 млрд, до $15,3 млрд — самого низкого уровня с июля 2023 года. Цены на нефть марки Urals снизились на $3,5−4 за баррель, до $68,3 за баррель (средний дисконт при этом вырос незначительно — с $10,5 до $10,8 за баррель к Brent). Сокращение поставок затронуло как экспорт в Китай, так и в Индию, однако из-за традиционно высокого объема нефти «без порта назначения» (то есть в танкерах, находящихся в море) точные объемы станут известны лишь после разгрузки этих судов.