Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае

В США потребление бензина снижалось на протяжении пяти из шести месяцев первого полугодия. В итоге в развитых странах потребление нефти в этом году может оказаться на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии. С учетом такой динамики глобальный спрос на нефть может выйти на плато (то есть перестать расти) к концу десятилетия. Рост потребления продолжается в других развивающихся странах, однако если в Китае потребление между 2013 и 2023 годом выросло на 6 млн б/с, то в Азии за вычетом Китая — на 2,5 млн б/с, в Африке — всего на 380 тыс. б/с, в Латинской Америке спрос почти не изменился.