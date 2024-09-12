Минтранс предложил упростить техконтроль для самозанятых таксистов

Минтранс разработал проект приказа, который упрощает процедуру технического контроля легковых такси перед рейсом, сообщается в телеграм-канале ведомства. Документ в том числе разрешит самозанятым таксистам проводить контроль самостоятельно.



Сейчас, согласно приказу от 15 января 2021 года, машины контролируют «работник субъекта транспортной деятельности» или сотрудник сторонней организации. Самозанятым тоже нужно привлекать специалистов.



Как отмечается в пояснительной записке к проекту, водитель сможет проводить контроль самостоятельно, если имеет стаж работы не менее года, соответствует профессиональным и квалификационным требованиям, имеет удостоверение о повышении квалификации или диплом ‎о профессиональной переподготовке по направлению «контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта».



Опытным водителям предлагают разрешить проводить техконтроль «без использования средств измерений». «Речь идет о визуальном осмотре узлов, агрегатов, механизмов и систем транспортного средства, тактильногои акустического анализа систем, проверки наличия запахов, свидетельствующих о возможной неисправности электрооборудования, топливной системы охлаждения двигателя», — пояснили в Минтрансе. Если водитель обнаружит неисправность, машину надо будет направить на дополнительную проверку «инструментальным методом диагностирования».



Если проект приказа примут, новые правила будут действовать с 1 марта 2025 года по 1 марта 2031-го.



Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зотова поддержала инициативу Минтранса. «Перевозчики, являясь владельцами транспортных средств, несомненно заинтересованы в поддержании их хорошего технического состояния и безопасности перевозок», — сказала она, в то же время отметив, что устаревшие требования к техосмотру «привели к дефициту водителей и фальсификациям путевых листов».



Таксисты должны проходить медосмотр и проводить техконтроль автомобиля в начале и конце рабочего дня, отмечают в Московской административной дорожной инспекции. С начала года инспекторы в столице осмотрели почти 23 тыс. автомобилей такси, из них 1,5 тыс. машин изъяли у недобросовестных перевозчиков. По данным московской Госавтоинспекции, в городе за восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 1139 ДТП с участием такси, в которых 30 человек погибли и 1320 получили ранения. За это время число аварий снизилось на 3,5%, а число пострадавших — на 5,6%.