Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,5 млрд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 6 сентября 2024 года составили $616 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, говорится в материалах Банка России.
По данным на 30 августа, объем резервов составлял $613,5 млрд.
По данным на 30 августа, объем резервов составлял $613,5 млрд.
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 6 сентября 2024 года составили $616 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, говорится в материалах Банка России.
По данным на 30 августа, объем резервов составлял $613,5 млрд.