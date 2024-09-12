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Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,5 млрд

По данным на 30 августа, объем резервов составлял $613,5 млрд.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 6 сентября 2024 года составили $616 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 30 августа, объем резервов составлял $613,5 млрд.