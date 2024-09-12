МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году до 900 тыс. б/с

Прогноз на 2025 год практически не изменился — по оценке МЭА, спрос вырастет на 954 тыс. б/с, в то время как в предыдущем отчете ожидался рост на уровне 953 тыс. б/с.
МЭА также отмечает, что замедление экономики Китая привело к тому, что спрос на нефть в стране к июлю снижался четыре месяца подряд. В июле это сокращение составило 280 тыс. б/с. Агентство ожидает, что в целом в 2024 году спрос в Китае вырастет всего на 180 тыс. б/с, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 1,5 млн б/с.
В других странах, согласно оценке МЭА, рост спроса на нефть можно назвать в лучшем случае умеренным. «Структурные проблемы и слабый экономический рост означают, что поставки [нефти] продолжат сокращаться в ряде развитых стран. Это может привести к уровню потребления нефти в этих странах практически на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии, — подчеркивает МЭА. — Наряду с тем, что происходит с ростом спроса на нефть в Китае и что в других странах наблюдается либо скромный рост спроса, либо его снижение, текущие тренды подтверждают наши ожидание, что мировой спрос достигнет плато в конце этого десятилетия».