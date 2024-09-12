МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году до 900 тыс. б/с

В других странах, согласно оценке МЭА, рост спроса на нефть можно назвать в лучшем случае умеренным. «Структурные проблемы и слабый экономический рост означают, что поставки [нефти] продолжат сокращаться в ряде развитых стран. Это может привести к уровню потребления нефти в этих странах практически на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии, — подчеркивает МЭА. — Наряду с тем, что происходит с ростом спроса на нефть в Китае и что в других странах наблюдается либо скромный рост спроса, либо его снижение, текущие тренды подтверждают наши ожидание, что мировой спрос достигнет плато в конце этого десятилетия».