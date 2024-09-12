МЭА ожидает ускорения роста предложения нефти в 2025 году более чем в три раза

При этом МЭА ожидает, что спрос на нефть в 2025 году вырастет на 950 тыс. б/с. Таким образом, рост предложения нефти в 2025 году может оказаться выше роста спроса в 2,2 раза.
Согласно оценке агентства, в 2024 году и 2025 году предложение нефти от стране вне ОПЕК+ увеличится на 1,5 млн б/с. В то же время страны ОПЕК+ в 2024 году сократят предложение на 810 тыс. б/с, а в 2025 году могут нарастить на 540 тыс. б/с, если добровольные ограничения по добыче сохранятся в силе.
В августе, по данным МЭА, мировое предложение нефти выросло все на 80 тыс. б/с, до 103,5 млн б/с, на фоне сбоев в добыче нефти в Ливии из-за политической ситуации в стране и ремонтов на месторождениях в Норвегии и Казахстане.
Коммерческие запасы нефти в мире в июле снизились на 47,1 млн баррелей. Снижение пришлось в основном на запасы нефти и конденсат, в то время как запасы нефтепродуктов достигли самого высокого уровня с января 2021 года. Запасы нефти стран ОЭСР в июле упали на 12,3 млн баррелей, до 78,5 млн баррелей, что ниже среднего за пять лет уровня. Предварительные данные за август показывают, что сокращение коммерческих запасов продолжилось, отмечает МЭА.