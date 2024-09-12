МЭА ожидает ускорения роста предложения нефти в 2025 году более чем в три раза

Коммерческие запасы нефти в мире в июле снизились на 47,1 млн баррелей. Снижение пришлось в основном на запасы нефти и конденсат, в то время как запасы нефтепродуктов достигли самого высокого уровня с января 2021 года. Запасы нефти стран ОЭСР в июле упали на 12,3 млн баррелей, до 78,5 млн баррелей, что ниже среднего за пять лет уровня. Предварительные данные за август показывают, что сокращение коммерческих запасов продолжилось, отмечает МЭА.