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Котяков заявил о рекордно низкой численности безработных в РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 12 сентября. /ТАСС/. Безработными в России на данный момент являются 1,9 млн человек, говорится в презентации главы Минтруда России Антона Котякова, представленной министром на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

Источник: Freepik

Министр напомнил, что уровень безработицы в России сейчас находится на рекордно низкой отметке в 2,4%, это самый низкий показатель с 1992 года. Теперь перед центрами занятости стоят серьезные вызовы, которые требуют формировать приток дефицитных кадров, заметил министр. «Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании с точки зрения организации процессов переподготовки и, конечно же, минимизировать ситуации неэффективного использования человеческого капитала», — сказал он.

Министр подчеркнул, что кадровый центр «Работа России» должен стать эффективным инструментом управления рынком труда.

IX Всероссийская неделя охраны труда стартовала во вторник в университете «Сириус». В этом году основной акцент сделан на превентивной модели обеспечения безопасности работников. На ВНОТ пройдет более 150 мероприятий, в них примут участие порядка 8 тыс. человек из России и зарубежных стран. Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором — Фонд Росконгресс, оргкомитет ВНОТ возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.