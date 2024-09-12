Котяков заявил о рекордно низкой численности безработных в РФ

Министр напомнил, что уровень безработицы в России сейчас находится на рекордно низкой отметке в 2,4%, это самый низкий показатель с 1992 года. Теперь перед центрами занятости стоят серьезные вызовы, которые требуют формировать приток дефицитных кадров, заметил министр. «Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании с точки зрения организации процессов переподготовки и, конечно же, минимизировать ситуации неэффективного использования человеческого капитала», — сказал он.
Министр подчеркнул, что кадровый центр «Работа России» должен стать эффективным инструментом управления рынком труда.
IX Всероссийская неделя охраны труда стартовала во вторник в университете «Сириус». В этом году основной акцент сделан на превентивной модели обеспечения безопасности работников. На ВНОТ пройдет более 150 мероприятий, в них примут участие порядка 8 тыс. человек из России и зарубежных стран. Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором — Фонд Росконгресс, оргкомитет ВНОТ возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.