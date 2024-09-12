Котяков заявил о рекордно низкой численности безработных в РФ

Министр напомнил, что уровень безработицы в России сейчас находится на рекордно низкой отметке в 2,4%, это самый низкий показатель с 1992 года. Теперь перед центрами занятости стоят серьезные вызовы, которые требуют формировать приток дефицитных кадров, заметил министр. «Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании с точки зрения организации процессов переподготовки и, конечно же, минимизировать ситуации неэффективного использования человеческого капитала», — сказал он.