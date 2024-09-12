Киргизия намерена довести товарооборот с РФ до $5 млрд в год

«Жапаров подчеркнул, что торговля — это ключевой столп сотрудничества Кыргызстана и России. В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил $3 млрд. Главами государств поставлена амбициозная задача довести этот показатель до $5 млрд», — цитирует премьера пресс-служба правительства.
По словам руководителя кабмина, достичь поставленной цели можно путем развития электронной коммерции, снижения издержек для предпринимателей, введения новых финансовых инструментов для поддержки экспортеров, промышленной кооперации для создания добавленной стоимости и новых рабочих мест, а также устранения препятствий на границах стран Евразийского экономического союза.
Как заверил глава кабинета министров, Россия остается и будет стратегическим партнером Киргизии, с которым республику связывают не только экономические интересы, но и «многовековые культурные, исторические и социальные узы». «Векторы нашего развития четко обозначены в межправительственной программе экономического сотрудничества на 2022−2026 годы. Сейчас, как никогда, важно не просто укреплять наши связи, но и действовать слаженно и решительно, чтобы совместными усилиями преодолевать вызовы и открывать новые горизонты», — уверен он.
Жапаров особо отметил, что в современных условиях изменения мирового порядка и усиления глобальной конкуренции Киргизия демонстрирует значительный прогресс, несмотря «на внешние сложности». «Наш ВВП в 2023 году достиг 1,229 трлн сомов (около $11,7 млрд), государственные доходы удвоились с 2021 года, и ключевые макроэкономические показатели продолжают улучшаться. Это — результат слаженной работы нашей страны, направленной на устойчивое развитие и модернизацию экономики», — сказал он.
Экономический форум, в котором участвуют более 500 человек, организован Российско-киргизским фондом развития при поддержке Торгово-промышленной палаты Киргизии. Российскую делегацию возглавляет зампред правительства Алексей Оверчук. Россию на форуме представляют несколько десятков компаний, в том числе «Росатом», «Газпром», «Азимут» и МГУ.