Киргизия намерена довести товарооборот с РФ до $5 млрд в год

Как заверил глава кабинета министров, Россия остается и будет стратегическим партнером Киргизии, с которым республику связывают не только экономические интересы, но и «многовековые культурные, исторические и социальные узы». «Векторы нашего развития четко обозначены в межправительственной программе экономического сотрудничества на 2022−2026 годы. Сейчас, как никогда, важно не просто укреплять наши связи, но и действовать слаженно и решительно, чтобы совместными усилиями преодолевать вызовы и открывать новые горизонты», — уверен он.