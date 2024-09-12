Из России запускают новые прямые рейсы на курорт Ближнего Востока: Какие будут цены и что надо знать об отдыхе в Рас-аль-Хайме

Чем отличается Рас-аль-Хайма от Дубая и других эмиратов? Почти все отели (а их здесь более пятидесяти) расположены на первой линии, прямо у песчаных пляжей, и работают по любимой нашими отпускниками системе «Все включено». Такой отдых чаще всего выбирают семьи с детьми. Цены ниже, чем в Дубае и даже в Турции. Тур на неделю в 5-звёздочный отель «ультра все включено» стоит порядка 150 тысяч рублей на человека. В более скромном отеле можно уложиться в 80 тысяч. Эмират граничит с соседним Оманом, и туда можно съездить на день, побывав за один отпуск в двух странах. А ещё здесь расположена самая высокая гора ОАЭ Джебель Джейс, самый длинный в мире зиплайн и единственная в Эмиратах жемчужная ферма.