Из России запускают новые прямые рейсы на курорт Ближнего Востока: Какие будут цены и что надо знать об отдыхе в Рас-аль-Хайме

Летать в Рас-аль-Хайму из московского аэропорта «Домодедово» будут «Уральские авиалинии» дважды в неделю. Первый рейс запланирован на 6 октября. Время в пути — 5 часов. Виза гражданам России не нужна.
Рас-аль-Хайма даже без прямых рейсов очень популярна у российских туристов — на втором месте после Дубая среди семи эмиратов ОАЭ. На ее долю приходится около 30% всех вояжей в Эмираты.
— В прошлом году в Рас-аль-Хайме отдохнули почти 200 тысяч туристов из России, на 80% больше, чем годом раньше. С прямыми рейсами, надеемся, будет больше. Для нас российский рынок — номер один, — рассказал KP.RU Иад Расбей, вице-президент Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма.
Собственно, добраться до пляжей Рас-аль-Хаймы и так было несложно — на машине из аэропорта Дубая, куда летает множество рейсов из разных городов России, ехать всего 45 минут. Однако прямой рейс делает дорогу быстрее и удобнее, считает Владимир Рубцов, генеральный директор туроператора FUN&SUN:
— Аэропорт Дубая огромный, на погранконтроле бывают очереди. И дорога от трапа самолёта до отеля в Рас-аль-Хайме в итоге занимает около 2 часов. Если прилететь в небольшой аэропорт Рас-аль-Хаймы, вы уже через 40 минут будете в номере, включая все формальности с аэропорту и 25-минутный трансфер.
Чем отличается Рас-аль-Хайма от Дубая и других эмиратов? Почти все отели (а их здесь более пятидесяти) расположены на первой линии, прямо у песчаных пляжей, и работают по любимой нашими отпускниками системе «Все включено». Такой отдых чаще всего выбирают семьи с детьми. Цены ниже, чем в Дубае и даже в Турции. Тур на неделю в 5-звёздочный отель «ультра все включено» стоит порядка 150 тысяч рублей на человека. В более скромном отеле можно уложиться в 80 тысяч. Эмират граничит с соседним Оманом, и туда можно съездить на день, побывав за один отпуск в двух странах. А ещё здесь расположена самая высокая гора ОАЭ Джебель Джейс, самый длинный в мире зиплайн и единственная в Эмиратах жемчужная ферма.
Прямые рейсы в Рас-аль-Хайме из Москвы летели до февраля 2022 года, спустя 2,5 года их возобновляют.
— Мы выкупили 19 самолетов, это позволило возобновить полеты. Рейсы будут выполняться на лайнерах А321, — говорит Марианна Галагура, начальник службы развития международного сотрудничества и продаж чартерных перевозок «Уральских авиалиний».
Рейсы чартерные, в открытой продаже билетов нет, только в составе пакетных туров. С собой можно брать 10 кг ручной клади и 10 кг багажа (больше, что актуально после шопинга в ОАЭ, тоже можно, но за дополнительную плату). На октябрьских рейсах уже занятно 50 — 70% мест. В планах туроператора и авиакомпании — запустить чартеры в Рас-аль-Хайму и из других городов России, не только из Москвы.