Инвесторы из РФ построят в Киргизии современный отель

Как заверил глава правления РКФР Артем Новиков, это будет первый сетевой отель на Иссык-Куле, который построят «как курортно-рекреационную зону». «Также это первый отель франшизы Azimut в Кыргызской Республике. Мы прорабатываем вопрос развития отельного бизнеса в стране. Инфраструктура в Иссык-Кульской области активно развивается. Все большей популярностью пользуется спортивный туризм. Прямо сейчас здесь проводятся соревнования, и мы уверены, что отель будет загружен круглый год», — цитирует Новикова пресс-служба.