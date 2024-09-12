Инвесторы из РФ построят в Киргизии современный отель

«В селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области заложили капсулу под строительство современного отеля. Церемония прошла в рамках стартовавшего сегодня VI Кыргызско-российского экономического форума», — говорится в сообщении. Отель на 110 номеров возведут «с привлечением российской франшизы Azimut Hotels». «Общая стоимость проекта составляет $12,6 миллиона. Из них $9,3 миллиона — сумма финансирования РКФР», — отметили в пресс-службе.
Как заверил глава правления РКФР Артем Новиков, это будет первый сетевой отель на Иссык-Куле, который построят «как курортно-рекреационную зону». «Также это первый отель франшизы Azimut в Кыргызской Республике. Мы прорабатываем вопрос развития отельного бизнеса в стране. Инфраструктура в Иссык-Кульской области активно развивается. Все большей популярностью пользуется спортивный туризм. Прямо сейчас здесь проводятся соревнования, и мы уверены, что отель будет загружен круглый год», — цитирует Новикова пресс-служба.
Как сообщили в пресс-службе, начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов напомнил, что в 2024 году РКФР исполнится 10 лет. В последние годы, по его мнению, фонд работает особенно активно, за несколько лет Киргизия и РФ заложили капсулы и открыли ряд промышленных, энергетических и социальных объектов.
«В РКФР работают профессионалы высокого уровня. Все их проекты реализуются в срок. Им оказывается поддержка со стороны руководства Кыргызской Республики, и с российской стороной фонд тоже эффективно взаимодействует. Не знаю ни об одном сбое в работе РКФР», — подчеркнул Маслов.
РКФР и Торгово-промышленная палата Киргизии являются организаторами шестого киргизско-российского бизнес-форума, который с 11 по 13 сентября проводится в Иссык-Кульской области. В мероприятии принимают участие более 500 человек, российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. РФ на форуме представляют несколько десятков компаний, в том числе Росатом, «Газпром», «Азимут» и МГУ.