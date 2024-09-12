Инфляция в РФ не ослабевает: что дальше

Внешний фон утром четверга можно назвать позитивным. Цены на нефть продолжают начатое накануне восстановление, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,3% соответственно, продолжая колебания ниже сопротивлений 2720 пунктов и 950 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но также удерживая поддержки 2650 пунктов и 920 пунктов. Рынок находится в нерешительности перед ключевым событием недели — заседанием ЦБ РФ в пятницу.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,1%, достигнув 12,69 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,26 ₽ и 100,74 ₽ соответственно (против 91,11 ₽ и 100,49 ₽ днем ранее), отразив незначительное снижение рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к росту благодаря улучшению настроений за рубежом и, в частности, отступлению нефтяных цен от недавних минимумов. Накануне спрос в течение дня наблюдался по потенциальным дивидендным историям Роснефти и ЛУКОЙЛу, от которых ожидают объявления о выплатах за 9 месяцев текущего года. Котировки золота при этом остаются немногим ниже исторического пика 2570 долл/унц и не смогли получить новых драйверов роста после вчерашних данных по инфляции в США. Потребительская инфляция в РФ в августе, тем временем, осталась на уровне 9,1% г/г вопреки ожиданиям её ослабления до 9%, что подтверждает риски завтрашнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% — среднесрочно негативно для акций.
События дня:
- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
- заседание ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция (15.45 мск)
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс цен производителей США в августе (15.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
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