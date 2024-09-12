Инфляция в РФ не ослабевает: что дальше

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к росту благодаря улучшению настроений за рубежом и, в частности, отступлению нефтяных цен от недавних минимумов. Накануне спрос в течение дня наблюдался по потенциальным дивидендным историям Роснефти и ЛУКОЙЛу, от которых ожидают объявления о выплатах за 9 месяцев текущего года. Котировки золота при этом остаются немногим ниже исторического пика 2570 долл/унц и не смогли получить новых драйверов роста после вчерашних данных по инфляции в США. Потребительская инфляция в РФ в августе, тем временем, осталась на уровне 9,1% г/г вопреки ожиданиям её ослабления до 9%, что подтверждает риски завтрашнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% — среднесрочно негативно для акций.