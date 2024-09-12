По данным на 15:53 мск, индекс РТС снижался на 2,31% — до 899,65 пункта.
К 15:58 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 900,04 пункта (-2,27%), индекс Мосбиржи снижался на 2,27% — до 2 607,5 пункта.
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС опустился ниже 900 пунктов впервые с 3 сентября 2024 г., свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 15:53 мск, индекс РТС снижался на 2,31% — до 899,65 пункта.
К 15:58 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 900,04 пункта (-2,27%), индекс Мосбиржи снижался на 2,27% — до 2 607,5 пункта.