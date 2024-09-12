Китайский путь? Зачем индекс Мосбиржи пересчитают в юанях

По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, для российских инвесторов все будет по-прежнему, и на их торговле это не скажется. Сейчас это видится как маркетинговый ход в рамках переориентации экономики и логистики на Азию с Запада, полагает эксперт.