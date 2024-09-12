Китайский путь? Зачем индекс Мосбиржи пересчитают в юанях

Московская биржа с 24 сентября начинает расчет и публикация основного индикаторами российского фондового рынка — «Индекса МосБиржи» — в китайских юанях. Сейчас этот индекс рассчитывается в рублях. Еще один индекс — РТС — отражает динамику котировок российских ценных бумаг на Мосбирже в долларовой стоимости.
Индексы МосБиржи и РТС — основные российские фондовые показатели, учитывающие изменения цен наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.
«Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях, на которые сегодня приходится основная доля во внешнеторговых расчетах в России», — поясняет биржа.
Кроме этого, торговая площадка таким образом намерена привлечь иностранных инвесторов с Азии вместо европейских и американских.
«Расчет Индекса МосБиржи в юанях также будет способствовать повышению узнаваемости и прозрачности российского рынка акций для инвесторов азиатского региона», — уточнили на бирже.
Ценовой индекс в китайских юанях будет рассчитываться каждые 15 секунд, а индекс в юанях полной доходности — раз в день по итогам основной торговой сессии.
Что это значит?
По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, для российских инвесторов все будет по-прежнему, и на их торговле это не скажется. Сейчас это видится как маркетинговый ход в рамках переориентации экономики и логистики на Азию с Запада, полагает эксперт.
«Он сможет заменить долларовый РТС, только если с долларом что-то случится, но в среднесрочном периоде это представляется маловероятным: сырьевые товары по-прежнему цитируются в долларах и доллар занимает существенную часть мировой торговли и резервов», — отметила Натальи Малых.
«То, что Мосбиржа начинает расчет основного индекса в китайских юанях — это не заменяет расчет индекса в рублях и долларах», — уточнил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев. Так биржа, по его мнению, реагирует на изменения внешнеэкономической среды.
«Львиная доля ликвидности перетекает в юаневую область. Понятно, что в перспективе, если будут выходить на рынок представители китайского континентального рынка, им будет немаловажно наблюдать изменения основного индекса, в том числе в юанях. Я бы не назвал это маркетинговым ходом. Скорее это вынужденная необходимость», — подчеркнул экономист.
По его оценке, новый индекс вряд ли заменит долларовый индекс РТС и рублевый индекс Мосбиржи. Это просто третий альтернативный индекс.
«Если речь идет о приобретении китайскими инвесторами ценных бумаг на российском фондовом рынке, то в качестве ориентира для таких сделок вполне может выступать новый индекс», — уточнил Олег Абелев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».