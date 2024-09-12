Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Детский мир» продлевает ограничение цен до 1 марта 2025 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. «Детский мир» продлит ограничение цен на отдельные виды товаров до 1 марта 2025 года, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее торговая сеть зафиксировала на уровне 2023 года цены на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, а также на 32 позиции канцелярских товаров.

«Группа компаний также сообщила, что разместила информацию о товарах, участвующих в реализации инициативы, на официальном сайте в разделе “Акции” в формате кликабельного баннера. Там потребители смогут ознакомиться с данными о товарных позициях, размерах скидок, ценах и сроках их заморозки», — отмечается в сообщении ведомства.

«Детский мир» будет ежеквартально предоставлять ФАС России информацию об исполнении добровольных обязательств.

По мнению ФАС, поддержка сетью инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров.