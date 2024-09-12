«Детский мир» продлевает ограничение цен до 1 марта 2025 года

«Группа компаний также сообщила, что разместила информацию о товарах, участвующих в реализации инициативы, на официальном сайте в разделе “Акции” в формате кликабельного баннера. Там потребители смогут ознакомиться с данными о товарных позициях, размерах скидок, ценах и сроках их заморозки», — отмечается в сообщении ведомства.