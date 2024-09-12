Деньги нашли себе номера: инвестиции в туризм бьют рекорды

По оценкам «ТендерПро», основное внимание в инвестициях сосредоточено на строительстве и реконструкции объектов размещения и баз отдыха. В частности, 11% от общего объема таких объектов строятся в Краснодарском крае, по 4,4% в Калининградской, Нижегородской и Свердловской областях, 3,8% в Москве и Подмосковье, 3,3% в Крыму и 2,9% в Санкт-Петербурге. Заместитель председателя Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян отметил, что многие из этих объектов строятся как апарт-отели, в которых площади впоследствии продаются, что не позволяет считать их полноценной туристической инфраструктурой.