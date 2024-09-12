Деньги нашли себе номера: инвестиции в туризм бьют рекорды

Как сообщает «Коммерсант», на конец августа 2024 года в России ведется активная реализация 3,6 тысячи инвестиционных проектов в туристической индустрии, общая стоимость которых достигает 532 млрд рублей. Согласно данным консалтинговой компании «ТендерПро», это в четыре раза больше показателей предыдущего года. В Министерстве экономики отметили, что за первый квартал 2024 года бизнес вложил в проекты 156,7 млрд рублей, что почти вдвое превышает инвестиции за аналогичный период 2023 года.
По оценкам «ТендерПро», основное внимание в инвестициях сосредоточено на строительстве и реконструкции объектов размещения и баз отдыха. В частности, 11% от общего объема таких объектов строятся в Краснодарском крае, по 4,4% в Калининградской, Нижегородской и Свердловской областях, 3,8% в Москве и Подмосковье, 3,3% в Крыму и 2,9% в Санкт-Петербурге. Заместитель председателя Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян отметил, что многие из этих объектов строятся как апарт-отели, в которых площади впоследствии продаются, что не позволяет считать их полноценной туристической инфраструктурой.
Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева связывает рост инвестиционной активности с увеличением внутреннего турпотока, который, по данным Министерства экономики, вырос на 11,8% в первой половине 2024 года, достигнув 39 миллионов поездок. Эксперты также указывают на значительную роль государственных мер поддержки, включая льготные кредиты для инвесторов в туристическую инфраструктуру под 3−5%. В этом году в программу господдержки включены 160 гостиниц, девять горнолыжных комплексов и три парка развлечений, общая стоимость которых составляет 1 трлн рублей.
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