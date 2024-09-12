ЦБ выпустил памятную 10-рублевую монету «Учитель»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России 12 сентября 2024 года выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную профессии учителя. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Монета номиналом 10 рублей входит в серию «Человек труда», она выполнена из недрагоценных металлов, диаметр — 22 мм.
Тираж выпуска составляет 1 млн штук.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола с предметами, связанными с темой образования, вверху по окружности — рельефная надпись «Человек труда».
В центре расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.