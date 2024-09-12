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Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России

В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и бытовой техники объявил о приостановке поставок своей продукции в РФ.

Источник: РИА "Новости"

Южнокорейский бренд LG, который ушёл из России, подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака — Ohui, следует из электронной базы ведомства.

В заявке указано, что под этим брендом планируется выпускать кремы, парфюмерию, средства для ухода за волосами и другие косметические продукты. Заявка поступила 6 сентября, а 10 сентября Роспатент опубликовал информацию о ней.

В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG объявил о приостановке поставок своей продукции в Россию.

Ранее стало известно, что ООО «БСХ бытовые приборы» перешло под управление компании «Газпром бытовые системы». Предприятие принадлежало дочерней компании немецкой Bosch.