Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Южнокорейский бренд LG, который ушёл из России, подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака — Ohui, следует из электронной базы ведомства.
В заявке указано, что под этим брендом планируется выпускать кремы, парфюмерию, средства для ухода за волосами и другие косметические продукты. Заявка поступила 6 сентября, а 10 сентября Роспатент опубликовал информацию о ней.
В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG объявил о приостановке поставок своей продукции в Россию.
Ранее стало известно, что ООО «БСХ бытовые приборы» перешло под управление компании «Газпром бытовые системы». Предприятие принадлежало дочерней компании немецкой Bosch.