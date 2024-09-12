Банки РФ предоставят возможность проведения операций с цифровым рублем

«С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами», — говорится в сообщении.
В ЦБ также отметили, что остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.
При этом, по данным пресс-службы, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий. Компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, свыше 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.
Также в ЦБ добавили, что банки и торгово-сервисные предприятия (ТСП) после массового запуска цифровых рублей смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. Помимо этого, оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе Национальной системы платежных карт (НСПК), что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП.