Банки РФ предоставят возможность проведения операций с цифровым рублем

При этом, по данным пресс-службы, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий. Компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, свыше 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.