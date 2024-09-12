АТОР ожидает, что турпоток по РФ в 2024 году может достигнуть 100 млн поездок

Подводя итоги лета, эксперт отметил рост числа автотуристов в России и увеличение глубины бронирований. В этом году был зафиксирован существенный прирост туристов в Анапе и Геленджике — до 25% к прошлому году. В то же время в Сочи турпоток вырос на 4−5%. Количество туристов в Крыму, по данным туроператоров, летом этого года выросло на 60−70%.