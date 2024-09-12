АТОР ожидает, что турпоток по РФ в 2024 году может достигнуть 100 млн поездок

«За это лето наши туристы совершили около 50 млн поездок по России, что дает нам основания полагать, что итоговая цифра за год составит, такая психологически важная отметка, 100 млн поездок. Огромная цифра, пару лет назад о ней, наверное, невозможно было даже мечтать», — сказал он.
Вице-президент АТОР напомнил, что в соответствии с целями национального проекта «Туризм гостеприимства» турпоток по России к 2030 году должен достигнуть 140 млн поездок. «Мы видим, что ежегодное увеличение потока по России на 6−8% позволяет нам достичь этой цели к 2030 году достаточно органично, без особых потрясений», — подчеркнул он.
Подводя итоги лета, эксперт отметил рост числа автотуристов в России и увеличение глубины бронирований. В этом году был зафиксирован существенный прирост туристов в Анапе и Геленджике — до 25% к прошлому году. В то же время в Сочи турпоток вырос на 4−5%. Количество туристов в Крыму, по данным туроператоров, летом этого года выросло на 60−70%.
В целом лидерами спроса летом стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым и Кавминводы. Проживание в отелях в летний сезон 2024 года было на 15−20% дороже, чем годом ранее. Авиаперевозка подорожала на 20−25%. В целом средний чек увеличился на 20−22%, добавил Ромашкин.