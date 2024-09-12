Аренда жилья в России в августе подорожала сильнее, чем за весь второй квартал

В августе российский рынок аренды жилья столкнулся с резким скачком цен, превысившим показатели второго квартала. Согласно данным, полученным РБК-Недвижимость от исследовательского портала «Мир квартир», стоимость аренды «однушек» в стране увеличилась на 9,2%, достигнув 25,7 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали на 8,4% до 32,2 тыс. рублей, а трехкомнатные — на 6,7%, поднявшись до 38,8 тыс. рублей.
Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко объясняет, что изменения в ценах вызваны отменой льготной ипотеки. Семьи, не способные сейчас приобрести собственное жилье, все чаще обращаются к аренде, что и увеличивает спрос при сниженном предложении. Количество доступных на рынке однокомнатных квартир уменьшилось на 26%, двухкомнатных — на 18%, а трехкомнатных — на 8%.
По данным исследования, наиболее значительные изменения цен произошли в Тольятти. Здесь аренда однокомнатных квартир выросла на 15,4% и составила 21 тыс. рублей в месяц. Двухкомнатные подорожали на 24,8% (27,7 тыс. руб.), а трехкомнатные — на 24,1% (33,9 тыс. руб.).
На второй позиции оказался Владикавказ, где цены на аренду однушек выросли на 28,4% (28,2 тыс. руб.), двушек — на 23,2% (33,6 тыс. руб.), а трешек — на 11,2% (39,5 тыс. руб.). Третье место занял Ижевск, показав повышение стоимости аренды однокомнатных квартир на 16,3% (23,4 тыс. руб.), двухкомнатных — на 18% (30,3 тыс. руб.), а трехкомнатных — на 27,8% (37 тыс. руб.).
Брянск поднялся на четвертую строчку с увеличением арендной платы за однокомнатное жилье на 25,5% (17,8 тыс. руб.), двухкомнатное — на 10,5% (21,1 тыс. руб.), а трехкомнатное — на 17,8% (23,9 тыс. руб.). Пятерку лидеров замыкает Самара: аренда однушек выросла на 17,9% (27,9 тыс. руб.), двушек — на 23,3% (34,4 тыс. руб.), а трешек — на 9,3% (40,3 тыс. руб.).
В столице тоже заметно повышение: аренда однокомнатных квартир увеличилась на 6,6% (52,4 тыс. руб.), двухкомнатных — на 7,2% (64,9 тыс. руб.), и трехкомнатных — на 3,8% (74,9 тыс. руб.).
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