Аренда жилья в России в августе подорожала сильнее, чем за весь второй квартал

Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко объясняет, что изменения в ценах вызваны отменой льготной ипотеки. Семьи, не способные сейчас приобрести собственное жилье, все чаще обращаются к аренде, что и увеличивает спрос при сниженном предложении. Количество доступных на рынке однокомнатных квартир уменьшилось на 26%, двухкомнатных — на 18%, а трехкомнатных — на 8%.