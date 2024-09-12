АКОРТ: овощи борщевого набора лидируют в снижении цен в крупных сетях

По данным аналитического центра АКОРТ, базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях в августе подешевели на 0,41%. «Драйверами дефляции в торговых сетях стали овощи борщевого набора: морковь в августе подешевела на 19,05%, свекла — на 14,15%, белокочанная капуста — на 10,7%, картофель — на 5,9%, лук — на 5,7%», — уточнили в ассоциации.
Одновременно продолжилось снижение цен на яблоки (-7,5%), сахар-песок (-3,4%), вермишель (-0,8%) и гречку (-0,5%). Также продолжили дешеветь куриные яйца и куриное мясо. Так, цены на яйца «первой цены» в торговых сетях АКОРТ снизились в среднем на 0,7% — до 90,8 рубля за десяток, тушка бройлера подешевела на 0,37% — до 180 рублей за килограмм.
Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в августе, как и в июле, составила 5% — это на 2 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что в августе уменьшились закупочные цены на капусту, которая отличалась аномальным подорожанием на протяжении большей части лета. По его словам, это поддержало дальнейшее снижение цен на базовые овощи.
«Ценовая динамика в августе отражает сезонное снижение цен на овощи борщевого набора и меры торговых сетей по сдерживанию стоимости ключевых позиций мяса и рыбы. Выровнялась ситуация с ценами на куриное мясо и яйца — коррекция розничных цен в августе отражает снижение закупочной стоимости курятины и яиц», — сказал Караваев, слова которого приводятся в сообщении ассоциации.