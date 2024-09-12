АКОРТ: овощи борщевого набора лидируют в снижении цен в крупных сетях

Одновременно продолжилось снижение цен на яблоки (-7,5%), сахар-песок (-3,4%), вермишель (-0,8%) и гречку (-0,5%). Также продолжили дешеветь куриные яйца и куриное мясо. Так, цены на яйца «первой цены» в торговых сетях АКОРТ снизились в среднем на 0,7% — до 90,8 рубля за десяток, тушка бройлера подешевела на 0,37% — до 180 рублей за килограмм.