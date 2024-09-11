Янтарный комбинат Ростеха добыл четыре самородка янтаря

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Янтарный комбинат Ростеха добыл за две недели четыре самородка янтаря весом более 1 кг. Это рекордное количество для такого временного отрезка, сообщила пресс-служба комбината.
«Калининградский янтарный комбинат извлек из недр Приморского карьера за две недели четыре уникальных образца солнечного камня весом более одного килограмма. Это почти половина всех найденных в этом году самородков. Добыча большого количества “тяжеловесов” за короткое время связана с разработкой пласта, богатого янтарем», — говорится в сообщении.
Каждый самородок получил собственное имя. Камни назвали «Офицерский», «Горняк», «Первоклассник» и «Сувенир Балтики». После очистки от горных пород, мытья и сушки их вес составил соответственно 1 186, 1 110 и 1 022 грамма. Самым крупным стал последний из четверки. «Сувенир Балтики» весит 2 124 грамма.
Залежи янтаря в Приморском карьере неравномерны. Встречаются как обогащенные солнечным камнем участки, так и обедненные. «Богатый осенний урожай самородков в этом году мы объясняем текущим местом добычи, которое содержит высокую концентрацию янтаря — более 2 кг/м3 при среднем содержании в карьере 1,6 кг/м3. Огромную роль в появлении таких участков сыграли условия в момент формирования пласта. Например, лесной пожар, который привел к резкому увеличению температуры и способствовал обильному смолоистечению. При этом смола сначала попадала в гигантские полости в стволе сосны, а затем там застывала, оставляя для потомков необычно большое скопление именно крупных кусков янтаря», — пояснила специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина.
Всего этом году Янтарным комбинатом добыто 10 камней весом более одного килограмма. Все найденные самородки отправляются в Гохран России для экспертной оценки. Если камень не признают драгоценным, он занимает место в коллекционном собрании предприятия. Также дважды в год самородки реализуются на специальных аукционах по продаже уникального янтаря. Первый в этом году аукцион состоялся в июне в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли «AmberForum 2024». Вторые торги запланированы на 18 октября и пройдут в онлайн-режиме на площадке «Восточная биржа». На аукцион будет выставлено 30 лотов, в том числе шесть самородков. Эти камни приобретаются коллекционерами и переработчиками янтаря для изготовления эксклюзивных изделий из цельного камня, отмечается в сообщении пресс-службы.
Ювелирное производство
Ювелирное производство Калининградского янтарного комбината изготавливает порядка 150 тыс. изделий в год. За последние десять лет объем добычи вырос больше, чем вдвое — с 250 до 600 тонн ежегодно. Предприятие способно переработать до 50 тонн янтаря в год. Увеличение объемов добычи и переработки соответствует государственной стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, которую комбинат реализует при поддержке госкорпорации «Ростех». С 2015 года в развитие предприятия было инвестировано 2,5 млрд рублей. Средства были направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства.
О комбинате
АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации «Ростех». Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа “Восточная” и аукционах для переработчиков.