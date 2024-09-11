Янтарный комбинат Ростеха добыл четыре самородка янтаря

Всего этом году Янтарным комбинатом добыто 10 камней весом более одного килограмма. Все найденные самородки отправляются в Гохран России для экспертной оценки. Если камень не признают драгоценным, он занимает место в коллекционном собрании предприятия. Также дважды в год самородки реализуются на специальных аукционах по продаже уникального янтаря. Первый в этом году аукцион состоялся в июне в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли «AmberForum 2024». Вторые торги запланированы на 18 октября и пройдут в онлайн-режиме на площадке «Восточная биржа». На аукцион будет выставлено 30 лотов, в том числе шесть самородков. Эти камни приобретаются коллекционерами и переработчиками янтаря для изготовления эксклюзивных изделий из цельного камня, отмечается в сообщении пресс-службы.