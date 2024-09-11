X5 запустила собственную доставку онлайн-заказов с помощью роботов

«X5 Group начала собственную доставку онлайн-заказов с помощью роботов. Доставка происходит из магазинов “Пятерочка”, на стадии пилота сервис доступен для 35 тыс. домовладений. После адаптации операционных процессов и маршрутизации, штат роботов будет увеличен, а автоматизированная доставка станет доступна и из супермаркетов торговой сети “Перекресток”, — сообщает компания.
На данном этапе роверы работают в Москве в районе метро «Аэропорт». «X5 Доставка» сотрудничает с «Яндексом» по сервисной модели: «Яндекс» предоставляет в аренду роверов, берет на себя их техническое обслуживание и создание высокоточных карт. Для проекта было доработано программное обеспечение, с помощью которого сотрудники могут самостоятельно назначать и отправлять роботов на заказы.
Роботы-курьеры перемещаются на расстояние до двух километров. Ранее доставка роботами из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» осуществлялась только через сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери».
«Х5 системно развивает проекты автоматизации и сегодня стала первым ретейлером, запустившим собственную доставку роботами. На первом этапе мы планируем тестировать разные сценарии роботизированной доставки, уже в этом году проект будет расширен до нескольких районов Москвы», — сказал управляющий директор X5 Digital Сергей Паньков, слова которого приводятся в релизе.