X5 запустила собственную доставку онлайн-заказов с помощью роботов

На данном этапе роверы работают в Москве в районе метро «Аэропорт». «X5 Доставка» сотрудничает с «Яндексом» по сервисной модели: «Яндекс» предоставляет в аренду роверов, берет на себя их техническое обслуживание и создание высокоточных карт. Для проекта было доработано программное обеспечение, с помощью которого сотрудники могут самостоятельно назначать и отправлять роботов на заказы.