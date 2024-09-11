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В Турции назвали сильным экономическое сотрудничество с РФ

АНКАРА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Сотрудничество Турции и РФ в торгово-экономической сфере чрезвычайно сильно, хотя и сталкивается с трудностями из-за санкций и геополитики. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Всемирного совета журналистов (Турция), генеральный директор телеканала DIM TV и газеты Yeni Alanya Мехмет Али Дим, который примет участие в Медиасаммите стран БРИКС в Москве.

Источник: Reuters

«Экономические отношения между Турцией и Россией чрезвычайно сильны, и в этом плане сотрудничество в области энергетики составляет основу отношений. Газопровод “Турецкий поток” обеспечивает транспортировку российского газа в Турцию и Европу и создает стратегическую основу для сотрудничества между нашими странами. Аналогичным образом стратегическая база укрепляется и за счет того, что Россия строит АЭС “Аккую”, первую атомную электростанцию в Турции», — отметил Дим.

Торговля, туризм и строительство, добавил собеседник, также представляют значительную долю экономических взаимоотношений Анкары и Москвы. «Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Турции, турецкие подрядчики реализуют в РФ множество важных проектов. Кроме того, российские туристы занимают важное место в туристическом секторе Турции. Однако надо сказать, что это экономическое сотрудничество иногда сталкивается с трудностями из-за международных санкций, экономических кризисов и политической напряженности», — подчеркнул Дим.

Он отметил, что Медиасаммит БРИКС «предоставляет странам объединения важную возможность занять более прочное место среди мировых СМИ и сделать так, чтобы голоса развивающихся стран были услышаны». Однако, по его словам, «чтобы сотрудничество между СМИ было успешным, необходимо предпринять стратегические шаги с учетом имеющихся у стран БРИКС различий и некоторых спорных вопросов».

В Медиасаммите стран БРИКС, который пройдет 13—17 сентября в Москве, примут участие руководители ведущих медийных структур этой организации, а также СМИ стран, подавших заявку на вступление в объединение. На панельных сессиях обсудят роль медиасообщества БРИКС в укреплении стабильности в многополярном мире, а также технологические аспекты информационного взаимодействия стран объединения. ТАСС выступает организатором саммита. Оператор мероприятий председательства РФ в объединении БРИКС — Фонд Росконгресс.