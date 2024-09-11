В Турции назвали сильным экономическое сотрудничество с РФ

Торговля, туризм и строительство, добавил собеседник, также представляют значительную долю экономических взаимоотношений Анкары и Москвы. «Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Турции, турецкие подрядчики реализуют в РФ множество важных проектов. Кроме того, российские туристы занимают важное место в туристическом секторе Турции. Однако надо сказать, что это экономическое сотрудничество иногда сталкивается с трудностями из-за международных санкций, экономических кризисов и политической напряженности», — подчеркнул Дим.