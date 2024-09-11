В Приморье рассматривают три площадки для создания международной ТОР

«Президент дал указание создать первую международную ТОР именно в Приморском крае. На рассмотрении три площадки. Это либо Надеждинский район — ТОР “Приморье” площадка “Западная”, либо Уссурийск, там у нас есть 360 га земли. И либо Хасанский округ, где мы тоже смотрим на совместный российско-китайско-белорусский порт», — сказал Стецко.
Обращаясь к представителям иностранного бизнеса на съезде, он добавил, что в Приморье смогут создавать МТОР под конкретные инициативы предпринимателей. Так что преференционный режим будет динамичным.
«Мы бы очень хотели, чтобы сегодня в рамках доработки законопроекта [о МТОР] была возможность вовлекать не только промышленные предприятия в Международную ТОР, но и транспортно-логистические проекты. У нас уже есть подобные инициативы от зарубежных партнеров. Речь идет о [вложениях] несколько десятков млрд рублей», — сообщил ТАСС Стецко.
«Опора России» впервые проводит съезд лидеров в Приморском крае. Главная тема съезда — «инвестиционный и туристический потенциал Приморского края, международная кооперация и экспорт». Ключевым мероприятием стало пленарное заседание, в рамках которого представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, иностранных представительств и бизнеса обсудили возможности для развития МСП в крае, потенциал бизнеса, преимущества в регионе для предпринимателей.
Одной из основных задач «Опоры России» является защита прав и интересов предпринимателей с целью предотвращения незаконных действий, рейдерских захватов и давления в отношении представителей малого бизнеса.