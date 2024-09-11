В Приморье рассматривают три площадки для создания международной ТОР

«Мы бы очень хотели, чтобы сегодня в рамках доработки законопроекта [о МТОР] была возможность вовлекать не только промышленные предприятия в Международную ТОР, но и транспортно-логистические проекты. У нас уже есть подобные инициативы от зарубежных партнеров. Речь идет о [вложениях] несколько десятков млрд рублей», — сообщил ТАСС Стецко.