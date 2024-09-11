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В ЕК заявили, что ЕС все еще получает «впечатляющий объем газа из России»

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России», несмотря на значительное сокращение поставок после начала специальной военной операции РФ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.

Источник: Reuters

«Я знаю, что цифры все еще впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз хорошо подготовлен к завершению контракта между Россией и Украиной по транзиту газа в сообщество.

«Опираясь на извлеченные уроки и укрепленную систему безопасности поставок, ЕС хорошо подготовлен к следующей зиме и окончанию действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной», — сказала она, подчеркнув, что «ЕС готов жить» без этого соглашения.

О решении не продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа, который истекает в конце 2024 года, объявил президент Украины Владимир Зеленский.