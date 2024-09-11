В ЕК заявили, что ЕС все еще получает «впечатляющий объем газа из России»

«Я знаю, что цифры все еще впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», — сказала она.
По ее словам, Евросоюз хорошо подготовлен к завершению контракта между Россией и Украиной по транзиту газа в сообщество.
«Опираясь на извлеченные уроки и укрепленную систему безопасности поставок, ЕС хорошо подготовлен к следующей зиме и окончанию действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной», — сказала она, подчеркнув, что «ЕС готов жить» без этого соглашения.
О решении не продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа, который истекает в конце 2024 года, объявил президент Украины Владимир Зеленский.