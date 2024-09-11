В ЦБ рассказали, планируют ли увеличивать номинал монет

ЦБ пока не планирует повышать номинал монет до 50 ₽, заявил Прокофьев. По его словам, сейчас вводятся новые купюры, в частности, пятирублевые и десятирублевые.
Однако такое решение касательно монет уже явно назрело с точки зрения инфляции, удобства и замещения, считает Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС. К тому же ранее банки обсуждали такую идею.
Самая востребованная монета сейчас, за которую проголосовали 76% респондентов социологического исследования ЦБ, — 10 ₽ То есть люди ею пользуются, и она им нужна, говорит эксперт. Если речь о банкнотах, то больше половины отдали голос за 100 ₽
Люди продолжают использовать наличные для оплаты, хоть и реже. Доля таких граждан составила 24% по итогам 2023-го, опустившись с 2017 года более чем вдвое. Средняя сумма разовой покупки выросла — с 1377 до 1569 ₽
Больше половины опрошенных (58%), как выяснил ЦБ, носят с собой 50 ₽ монетами и более. А 83% респондентов имеют при себе банкноты на сумму более 300 ₽
Как отмечает Войлуков, проще носить одну монету. За 10 ₽ сейчас можно купить немногое, особенно в вендинговых автоматах. А за 50 ₽ в принципе получится, например, ту же чашку чая. «В европейских государствах на многих парковках используется один или два евро», — добавил эксперт. И это уже не 50 ₽, если считать по нынешнему курсу, а порядка 100.
Эксперт также отметил, что монета «ходит» намного дольше, чем купюра. «С точки зрения затрат, себестоимости это несопоставимо», — считает Войлуков. Повышение номинала — давнее обсуждение, добавил он.
ЦБ вместо выпуска монет номиналом 50 ₽ вернулся к печати купюр 5 и 10 ₽ в последние годы. Ранее такие купюры были выведены из печати, несмотря на спрос, из-за их быстрого износа: тогда они заменялись монетами.
Десятирублевые банкноты не выпускались с 2013 года, а пятирублевые — с 1997 года: многие о них и позабыли. Однако новые технологии позволили сделать купюры долговечнее и более защищенными от подделок, заявили ранее в ЦБ. Обновленные банкноты стали поступать в оборот в Москве и Мособласти летом 2023-го. При этом их покрывают защитным лаком для увеличения срока службы. То есть ситуация приняла обратную сторону: печать стала более выгодной, чем чеканка монет.
ЦБ возобновлением печати купюр не хотел заменить монеты этим же номиналом. Все они остались в обращении. Но была сделана попытка решить проблему монет, «осевших» в домах, считает эксперт. «Монета не возвращается назад. Почему не возвращается? Потому что с ней неудобно, тяжело работать, — рассуждает Войлуков. — Человек приходит на кассу, расплачивается, ценники большие, монеты маленькие, даже десятирублевые». К тому же на кассе все это округляют и просто монеты не берут, предоставляя «скидку».