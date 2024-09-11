В ЦБ рассказали, планируют ли увеличивать номинал монет

ЦБ возобновлением печати купюр не хотел заменить монеты этим же номиналом. Все они остались в обращении. Но была сделана попытка решить проблему монет, «осевших» в домах, считает эксперт. «Монета не возвращается назад. Почему не возвращается? Потому что с ней неудобно, тяжело работать, — рассуждает Войлуков. — Человек приходит на кассу, расплачивается, ценники большие, монеты маленькие, даже десятирублевые». К тому же на кассе все это округляют и просто монеты не берут, предоставляя «скидку».